蔡英文一早邀蘇貞昌、國安團隊討論美選情勢　跨黨派挺台模式曝

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）



記者陶本和／台北報導

針對美國總統大選，總統蔡英文8日一早邀集行政院長蘇貞昌、國安外交部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，針對情勢進行討論。

黨政高層表示，從前總統陳水扁到馬英九，都對美方做出過承諾，這段期間，也橫跨了小布希、歐巴馬政府兩個美國不同政黨的執政。簡言之，美國政府對此議題的既定立場，不可能因為政黨輪替而改變。

該人士說，在上週國民黨智庫舉行的記者會上，前總統府秘書長楊進添也就已經公開表示過了，美方關注的焦點，是台灣是否能夠履行承諾，重建台美之間的經貿互信。

黨政高層表示，9月美國參議院才有過半數、跨黨派的議員聯署，致函給「美國貿易代表署」（USTR），支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），這可謂是參議院史上最大規模的挺台動作，領銜這項連署的共同發起人，分別是共和黨的殷霍夫（James Inhofe），以及民主黨的孟南德茲（Robert Menendez）這兩位重量級的國會議員，殷霍夫和孟南德茲都將續留參議院，而承接拜登參議員選區，並與拜登關係極為親近的昆斯（Chris Coons）也在連署名單中。

黨政高層表示，日前美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）也分析說，如果拜登當選，反而可能讓協商FTA的機率大增；拜登首席外交顧問布林肯（Antony Blinken）也在8月底發推特說過，「與台灣更強健的經貿關係也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾」。

黨政高層說，在2015年蔡英文競選總統期間訪問美國時，突破性創下第一位台灣總統候選人進入白宮，也進入國務院，當時在國務院與蔡英文會談的，即是時任副國務卿的布林肯。

此外，過去四年期間，黨政高層說，川普政府支持台灣的各項實際行動，是大家有目共睹，台美關係也大幅深化，奠定良好的合作夥伴關係；而放眼未來，雖然從短期來看，民主黨的對外貿易政策尚未完全形成，新政府的人事任命也須待時間完成，但從美國國會部門跨黨派、相關智庫，以及親近拜登的幕僚等支持台灣跡象顯示，台美貿易關係預計也可持續穩健推進。

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