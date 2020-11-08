黨政高層：蔡英文1招攻破「押寶說」　「押中反美」成國民黨新路線

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國總統大選，總統蔡英文8日一早邀集行政院長蘇貞昌、國安外交部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，針對情勢進行討論，並巧妙運用拜登1月時，恭賀蔡英文連任的貼文來恭賀拜登，一招攻破在野黨操作的「押寶說」。黨政高層表示，國民黨勢必會推翻放寬美豬牛政策，這反而證明藍營不只「反川普」也「反拜登」，更是「反美」，加上近期重談「九二共識」，可以說「押中反美」成為藍營新路線。

截至台北時間8日清晨，拜登所獲選舉人票數已經超過當選門檻270票，篤定當選美國新任總統；在此同時，國際社會包括，德國、法國、英國、加拿大、西班牙、印度、日本、澳洲、紐西蘭，以及台灣友邦等諸多國家的領袖，都紛紛透過不同方式對拜登表達祝賀。

因此，蔡英文早上也與國際社會同步，透過推特，分享拜登於今年1月恭賀她當選連任的推文，表達對拜登祝賀之意，也表示基於台美雙方關係的穩固價值基礎，期待台美持續攜手合作，促進彼此的友誼並貢獻國際社會。

▼總統蔡英文分享拜登1月時，恭賀她連任的貼文，恭賀拜登當選美國總統。（圖／蔡英文推特）



對此，黨政高層表示，許多人忘記，拜登在今年1月台灣的總統大選後，就曾經透過推特祝賀蔡英文連任；而蔡英文520就職典禮時，拜登也曾經轉推蔡英文的推特，恭賀蔡英文開啟第二任的任期，也表示台灣蓬勃的民主，以及應對疫情的處理方式是世界的典範，也表示「美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持」。

黨政高層表示，今天蔡英文則巧妙運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，無疑是讓國民黨和部分媒體大力操作的「押寶說」不攻自破，也證明蔡英文政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

該高層人士分析，在拜登當選後，國民黨勢必企圖推翻放寬美豬美牛進口政策，如果國民黨大打「反美豬」，這無疑是國民黨送給拜登的「第一項大禮」，也證明了國民黨不只是「反川普」，也是「反拜登」，更是「反美」。

此外，他認為，從前總統馬英九大動作舉行「馬習會五周年研討會」再次老調重彈「九二共識」來看，國民黨更是「押寶中國」，「押中反美」儼然成為國民黨的路線。



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