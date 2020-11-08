陸官媒《環球》解讀拜登　台海「擦槍走火」機率降低

▲大陸鷹派官媒解讀拜登時代的中美關係。圖為習近平2015年訪美與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國民主黨拜登勝出總統大選，雖大陸國家領導人、外交部尚未有表態，但鷹派官媒《環球時報》8日以「拜登時代，中美關係將會去向何方？」刊文解讀，指稱拜登上台後，可能為中美關係帶來一個喘息期，另中美在台海之間「擦槍走火」機率會降低。

《環球時報》引述上海復旦大學美國研究中心副主任信強、國際關係學院國際政治系主任達巍、美國克里斯托弗紐波特大學助理教授孫太一等學者意見，對拜登政府在「中美脫鉤」、貿易戰、台海、對華企業封鎖、對港制裁，以及美國權力過渡期的對華政策走向等幾大領域做出解讀。

▲中美關係激化之際，解放軍進月頻頻釋出在台海周邊演訓的畫面。（圖／翻攝CCTV）

在拜登政府是否會對華接觸，還是中美脫鉤上，信強直言，拜登上台可能會為中美關係帶來一個「喘息期」。認為當前中美磨擦和對立片及所有領域，甚至有戰略互信的摧毀，高層政治互動幾乎停擺，沒有任何實質合作三項特徵，若拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破。

但達巍也坦言，拜登的對華政策不會簡單地回到2016年「歐巴馬時代」，認為兩國關係幾乎徹底重塑，或許難改兩國競爭與對抗的大趨勢，「不過，競爭並不意味著脫鉤。我不認為拜登政府會贊成對華全面脫鉤戰略。」

貿易戰方面，學者分析，川普的關稅政策其實是拜登繼續談判的好籌碼，應會重新評估先前的第一階段貿易協議，進而在此基礎上繼續談判；另一方面，美國有重返CPTPP的可能性，但難度很大。

中美在台灣海峽「擦槍走火」的危險上，孫太一認為，無論民主黨還是共和黨，都希望提升美台關係，而拜登的外交顧問安東尼·布林肯曾提到，會採取「平衡戰略」處理兩岸，有助於在台灣海峽營造更安全的環境，不會試圖越過紅線「挑釁中國」，因此相比川普缺乏敏感性認知，拜登政府會使台海擦槍走火風險降低。

信強預測，拜登政府不會超出傳統美國對台政策範圍，任內推動對台「戰略清晰話」的可能性很小。

科技封鎖、對港政策上，學者分析，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓不會放鬆，但脫鉤範圍有望縮小，因為川普將國家安全、科技競爭範圍擴大到不切實際，認為對TikTok、Wechat等企業禁令可能縮綁，但在華為、5G等牽涉中美核心競爭領域，恐怕很難改變；另大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳說，不認為拜登會在現有措施基礎上，對香港採取進一步行動。

面對美國即將迎來權力轉移過渡期，達巍說，從邏輯上來說，川普會利用最後兩個月，固化自己任內的政策，防止被拜登政府逆轉，蓬佩澳等官員可能利用這段「最後的機會」繼續破壞中美關係。

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