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拜登衝微博熱搜第一！48萬網友嗨翻「見證了歷史」：川寶2024年等你

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▲▼拜登,演說,2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲拜登發表演說。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

民主黨候選人拜登確定勝出，加拿大、法國、英國、德國等紛紛祝賀當選，中俄官方則仍未作出回應。不過拜登勝選的消息引發大陸網友熱議，今（8）早登上微博熱搜第一，多數人抱著「吃瓜」心態，紛紛笑說「這是我追過的一次最完整的選秀綜藝」、「熬夜見證了歷史」。

▲▼拜登當選微博。（圖／翻攝自微博）

▲微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

美國大選全球矚目，大陸民眾也非常關注，新浪微博數據顯示，「美國大選」這一話題累計閱讀達109.5億、討論180.8萬。如今隨著拜登確定勝出的消息傳出後，「拜登率先獲得270張選舉人票」話題閱讀已飆至5.2億，討論達5.9萬；「拜登」兩字話題更是高掛熱搜第一。

▲▼拜登當選微博。（圖／翻攝自微博）

▲大陸民眾也非常關注美選。（圖／翻攝自微博）

當中由《央視新聞》報導的「拜登率先獲得270張選舉人票」貼文，截至今早9時50分，已吸引超過48萬人按讚、25.8萬人轉發、16.48萬人留言。

從該則貼文評論區可以看出，網友多數抱著看熱鬧心態，笑說「川寶2024年我們等你」、「笑死，特朗普推特已經開始發瘋了」、「11.8永失我普」、「川普:先帝未曾廢後，本宮依舊是皇后」、「這是我追過的一次最完整的選秀綜藝~再見了我的川皇，再見了我的青春~」、「川寶倒了！（哭腔」、「特朗普：我現在改名字叫拜登！」。

還有大陸民眾表示，「我開始好奇 接下來的兩個月特朗普會做什麼了」、「川普還有兩個半月的任期，看著吧不一定出啥事呢」、「川普來中國吧！你就直播幾年！11億可能就還上了！」。

值得注意的是，大陸官媒均為直接寫出拜登勝選，而是以「拜登率先獲得270張選舉人票，根據選舉規則，如果最終結果確認有效，率先獲得270張選舉人票的總統候選人獲勝」作為闡述。另外，中國大陸官方也尚未對此作出回應。

不過，《環球時報》總編輯胡錫進在微博PO文稱，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在外國領導人中，第一個向拜登表示祝賀，稱非常期待與他的合作，此次表態在西方可能具有指標意義，會讓川普的抵制更加困難，「美國社會眼下高度分裂，為政治的進一步脫軌提供了土壤。」

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼拜登當選微博。（圖／翻攝自微博）

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