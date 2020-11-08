拜登當選美國總統！文在寅推特「雙語3連發」祝賀：盼鞏韓美同盟

▲南韓總統文在寅恭賀拜登當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國2020總統大選由民主黨籍拜登勝出，將成為美國第46任總統。對此，南韓總統文在寅也於稍早透過官方推特向拜登傳達祝賀之意，期盼能加強鞏固韓美同盟，並與拜登共事。

根據《韓聯社》報導，文在寅於當地時間今（8）日上午10時，以韓文、英文發出3則貼文恭祝拜登與賀錦麗當選，他表示，「祝賀拜登（當選），我們同盟關係堅如磐石，韓美兩國間的合作非常牢固。我期盼能為了我們共同的價值，與兩位一起共事。我對能與兩位共同迎向未來的發展抱持著很高的期望。」

最後，文在寅在貼文表示「共同前進」（We go together，Katchi Kapshida，같이 갑시다），該語句為美韓聯合司令部的口號，象徵著美韓同盟，同時也是拜登在選前投書韓媒時所使用的結尾語句。

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▲南韓總統文在寅連發3則推特，祝賀拜登當選美國總統。（圖／翻攝自文在寅推特）

另外，南韓外交部長康京和（강경화）應美國國務卿蓬佩奧邀約，將於今（8）日啟程前往美國華府，與蓬佩奧展開美韓外交長官會談。外交專家預測，康京和有可能會晤拜登陣營人士。

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