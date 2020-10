稱川普壓榨吸血！拜登投書韓媒「承諾給好康」：永遠與韓國站一起

▲民主黨總統候選人拜登投書韓媒,強調鞏固美韓同盟關係。(圖/路透社)

記者羅翊宬/編譯

距離美國總統大選剩不到4天,如今民主黨候選人拜登(Joe Biden)在各項民調上的支持度都超前共和黨候選人川普,而在今(30)日更是以「迎向更美好未來的盼望」(Hope for Our Better Future)投書南韓媒體《韓聯社》,除在文中宣誓將繼續鞏固美韓同盟,更強調未來不會像川普一樣以縮編、甚至撤出駐韓美軍等條件威脅,「壓榨」(extort)南韓交出更多的軍費。

拜登在投書中強調美韓關係為歃血為盟,表示未來如若當選美國總統,將會在遵守原則的條件下,在外交以及北韓(朝鮮)去核等議題上努力。

先前美國總統川普曾在非官方場合上,有意無意指出南韓在國防安全上只想「搭便車」,暗示南韓須挹注更多的資金來維持駐韓美軍的運作;拜登在投書中表示,「作為總統,與其提出縮編、撤出我國軍隊等愚蠢威脅來壓榨南韓,還不如加以鞏固美韓同盟,與南韓站在一起,進而保障東亞與其他地區的和平。」

▲先前川普政府曾多次暗示縮編、撤除駐韓美軍。(圖/達志影像/美聯社)

拜登在投書中提示,若當選美國總統,則先前美國與南韓在軍費分攤上的爭議與矛盾將迎刃而解。據悉,先前川普政府曾向南韓提出軍費分攤應增額至現有的5倍,後來改成增額50%,而南韓則殺價至僅增額13%,儘管南韓國防部長徐旭(서욱)曾於本月14日前往華府與美國國防部長艾斯培(Mark Thomas Esper)協商,卻未達成共識。

在面對韓半島(朝鮮半島)去核化議題,拜登也在投書中指責,儘管川普曾與北韓最高領導人金正恩有過2次元首峰會、1次板門店會晤,然而北韓在去核方面卻毫無進展、甚至研發更強大的戰略武器,批評川普此舉只會賦予北韓金氏政權正當性。

而先前拜登也曾在第二次電視政見辯論會上批評川普的韓半島政策,強調所謂兩國協商應「由下而上」,同時與南韓、中國展開合作,並指出若金正恩達成去核等條件,則非常樂意與之見面。

▲拜登承諾,當選後將持續鞏固美韓同盟關係。(圖/CFP)

另外,拜登也形容美韓關係為「歃血之盟」,表示非常尊敬韓戰以後所達成的任何成就,承諾協助韓裔人士取得美國公民權、同時協助承認被領養至美國的韓裔人士公民身分,「在共同繁榮、價值觀、增進國防安全、面臨國際社會的挑戰上,南韓是我國強而有力的同盟。非常感謝200多萬名韓裔美國人在美國社會上所達成的數不盡的成就,我將竭盡一生援助移民至美國奮鬥的家庭。」

最後,拜登在投書以「共同前進」(We go together)做為結尾,而該語句也是美韓聯合軍司令部的口號,象徵著美韓同盟。

