水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city'super推嘉義特色農產

▲水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city`super週年慶攜手嘉義推20款在地特色農產。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

city’super看準年底各大週年慶熱潮，攜手嘉義縣政府，即日起至11/15於全台7店，擴大規模蒐羅嘉義縣18個鄉鎮、20款特色農產一同展售，其中包括水果界愛馬仕「極光哈密瓜」，特別邀請聶永真設計禮盒「限量300組獨家開賣，原價799元，特價650元。

city’super長期支持台灣在地農業，營運長劉朝雄表示，為善盡企業社會及發揮品牌自身影響力，近一年與各地方政府合作推廣當地農特產，力挺在地青農、小農及文創農業拚銷售。而嘉義縣是台灣農業大縣，因不斷精進農業生產技術，生產出眾多優質、新鮮且安全的農特產品。

今年母親節與嘉義縣府首度合作，短短一星期助攻嘉義「極光哈密瓜」賣破數十萬業績，另外精品等級「阿里山香水百合」及履歷葉菜，皆受到消費者青睞，成為嘉義物產熱銷前三名。

▲▼水果界愛馬仕「極光哈密瓜」獨家開賣！city`super週年慶攜手嘉義推20款在地特色農產。（圖／記者林育綾攝）

而嘉義縣府為顛覆傳統農業形象，特別邀請國際知名設計師聶永真操刀「嘉義優鮮」品牌視覺識別，同時也設計「嘉義極光哈密瓜」禮盒，再度攜手city’super於全台7店「限量300組獨家販售」。



另外進入後疫時期，從銷售數據發現擁有高營養價值且來源為小農、有機且具產銷履歷的新鮮蔬果最受消費者青睞，銷量即佔整體蔬果銷量半數以上。而時序正逢進入「立冬」補冬之時，city’super擴大規模嚴選嘉義縣18個鄉鎮市，逾20款通過產銷履歷驗證的當季食材。

像是新港鄉的產銷履歷葉菜等季節時令蔬果，都可以讓消費者立冬進補、恢復元氣，在秋冬換季吃出免疫力。包括嘉義溪口鄉紫蘆筍，具人蔘香氣，甜度更勝水梨，原價65元，特價45元；嘉義新港鄉玉女小番茄一盒原價350元，特價250元。

▲city`super週年慶攜手嘉義推20款在地特色農產。（圖／記者林育綾攝）

另外今年因疫情無法出國，家樂福推出歐洲週及Wine Fair雙檔活動，以「吃貨歐洲」結合「我家就是餐酒館」，呈現居家旅遊的概念，即日起至11/17期間推出10多國、超過30種新商品亮相，其中特別推出空運進口的「主廚級歐洲冷凍甜點」，包括比利時原裝進口迷你鬆餅、Freddi義式蛋糕、AS法國冷凍可麗露、Paris法國冷凍起司馬鈴薯派等，「各款每店僅1箱」，限量搶購。

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