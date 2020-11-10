瘋狂槍王！移動軍火煞陳志明...跨年掃射當鋪51槍成蜂窩　下場曝

▲槍擊要犯陳志明在嘉義落網。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

綽號「水蛙」的槍擊要犯陳志明，2019年跨年夜，持槍到秀水1間當鋪掃射51發，逃亡8個月在嘉義被逮後，向檢警供稱會槍擊當鋪「只是要恐嚇又沒有要殺人」，被彰化地檢依殺人未遂罪嫌起訴，彰化地院日前審結，依犯行使偽造特種文書罪、成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪，將陳志明分別處有期徒刑7月、2年6月，主刑部分應執行有期徒刑3年。

▲槍擊要犯陳志明在嘉義棄械落網。（圖／ETtoday資料照）

陳志明，是前秀水鄉代會副主席楊憲龍手下，被彰化警方列為治平對象，2013年楊、陳持槍掃射彰化市一處民宅導致3人中槍受傷，一審被依殺人未遂罪判刑，分別遭判處13年6個月及13年有期徒刑；楊憲隆入監服刑，陳志明則遭嘉義檢警通緝，同時為免暴露行蹤遭緝獲，多年來都偽造車牌懸掛在自小客車上持續使用，會認識當鋪莊姓老闆，也是經由楊牽線。

▲被嘉義警方扣得的槍枝彈藥。

陳志明擁有大批槍砲彈藥，2018年底謀畫到該當鋪開槍恐嚇，要開槍前幾日已經前往勘查得知，當鋪平時除供莊及員工營業居住，一家連同妻小都居住在住家內。

2018年12月31日深夜23時許，先騎機車攜帶槍枝、制式子彈52顆（其中51顆具殺傷力、另1顆不具殺傷力未擊發）、彈匣3個之側背包，先到嘉義市1處檳榔攤前停放，再用LINE通訊軟體叫白牌計程車到莊的住處及當鋪附近。

▲槍擊要犯陳志明朝當鋪瘋狂掃射51槍。

當時陳志明見無人在屋內後，1日凌晨1時14分許，陳志明在駕車行進中搖下駕駛座車窗，持前開槍枝，當鋪遭到陳志明用槍瘋狂掃射51槍，還殃及隔壁2戶豪宅，鐵門、牆壁都是彈痕，連水泥柱也有有明顯槍擊痕，而當鋪莊姓老闆在警訊時認為陳男開槍的動機不單純，況且當鋪的店面1樓同時也提供給妻舅住宿、子彈穿透窗戶射到後方的廚房，還好事發當時子女跟妻子都沒有在現場，否則會被射擊身亡。

▲外牆可以看到彈孔。

陳志明開槍後即駕駛自小客車逃逸，將車輛棄置在臺南市北門區渡子頭段的魚塭內人卻藏匿在嘉義，就在2019年8月30日，涉嫌槍擊、殺人的通緝犯陳志明與嘉義警方對峙5小時，還不斷由3樓住處投擲爆裂物品，煙高三層樓佈滿整條街道，最後棄械投降，現場起出短槍11支(含彈匣)、長槍2支（含彈夾）、子彈共537顆、爆裂物8個、彈夾 47個、防彈衣1件等，陳志明經檢察官訊問後，8月31日也已經另案發交執行。

▲鐵捲門都是彈孔。

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