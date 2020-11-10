女警下班遭輾斃！手足起底「6人全學霸」　畢業投身軍警消衛民

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

雲林縣北港分局31歲的女警黃敏綺昨（9日）晚間下班後騎車返家，不料卻在六美國小前與違停的許姓男子發生碰撞，黃女摔飛後慘遭後方2部來車輾過，當場慘死。母親接獲噩耗後泣不成聲，一度在靈堂前哭到癱軟，頻喊「我的心肝寶貝啊！」場面令人鼻酸。據了解，死者黃女家中有6個孩子（5女1男），各個成績優異，堪稱學霸家庭，畢業後紛紛選擇投身軍警消，孰料身為長女的黃女竟會發生意外殞命。

▲嘉義女警下班返家遭輾斃，母蹲地痛哭，頻喊「我的心肝寶貝啊！」（圖／記者翁伊森翻攝）

「我的心肝寶貝、我的女兒啊！怎麼會這樣？」在黃女身故後，今家屬搭建好靈堂料理後事，黃母在現場忍不住蹲地痛哭，一度哭到癱軟需要旁人攙扶，不斷呼喊著「她很漂亮、很優秀、又很乖耶，我的心肝，我不知道怎麼辦，怎麼會這樣？我沒有做壞事耶……！」一旁的師姐見狀急忙將黃母攙扶到椅子上，頻頻溫言安慰，「不要哭、不要捨不得，不然祂會放不下、走不開的，佛祖已經接走祂了，帶祂去極樂世界，我們要祝福祂……。」

據了解，黃父開電器維修行維生，家中共有6個孩子，死者黃女身為大姊，畢業於嘉義女中，隨後選擇投身警職，先赴台北任職數年後，約在1、2年前才調到雲林北港分局，平時工作認真負責，也是父母親眼中乖巧、孝順的女兒；不只黃女，弟弟妹妹們表現也相當優秀，二妹北一女畢業，任職消防、三妹嘉義女中畢業，後選擇從軍、四妹畢業後也同樣選擇軍職、五妹則是在私人公司中任職，而么弟目前則就讀警專，畢業後也將追隨大姊腳步，投身警職；黃女一家堪稱學霸家庭，兄弟姊妹6人中就有5人選擇投身軍警消，立志保家衛民。

▲黃女與許男發生碰撞後連人帶車倒地，機車還一度擦出火花。（圖／記者吳奕靖翻攝）

豈料9日傍晚6時許，黃女一如往常下班後騎著機車準備返家，途中行經嘉義縣六腳鄉六斗村時，卻遇上許男將拖板車違停在路旁，2人發生擦撞，黃女當即連人帶車倒地，還未等黃女反應過來，後方駛來的2部汽車即將她輾過，黃女當場頭顱破裂身亡。

警方調查，當時許男駕駛拖板車違停在路邊，當許男走出準備上駕駛座駛離時，即與黃女發生碰撞，進而釀成死亡事故。警方指出，許男違停明顯已經違規，雖然黃女並未直接與拖板車發生碰撞，但這起事故與違停存在因果關係，目前訊後已依過失致死罪將許男送辦。

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▼黃女機車毀損相當嚴重。（圖／記者吳奕靖翻攝）