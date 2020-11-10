嘉義31歲女警「4秒遭2車輾斃」　畫面曝光！5大1小目睹嚇壞摀眼

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義縣一名31歲黃姓女警下班後騎車回家，碰撞男路人摔飛倒地40秒後，不幸在4秒內連遭兩輛轎車輾過、爆頭身亡。當時有5名路人目睹女警慘死，紛紛嚇得轉頭離開、摀住眼睛不敢看。

警方指出，9日晚間6時許，黃員騎車到六腳鄉六斗村六斗尾路段時，撞上將大貨車停在路邊、準備要上車的33歲許姓男子，隨後摔車撲地，遭後方兩輛汽車輾過，當場死亡。

▼黃員撞到人後，機車滑行到對向，一路摩擦出火化。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，黃女是北港分局勤務中心員警，下班回家途中不幸發生意外。根據監視器畫面，當時黃員撞到人後，機車滑行到對向，一路還摩擦出火化，她倒地40秒後先遭第一輛轎車輾過，之後在4秒內又遭第二輛轎車輾過。

在女警倒地時，對面有5名路人聽到聲響跑出來察看，其中一人還抱著小孩，大家指指點點討論，比著女警倒地的方向，有人才剛打電話2秒，就目睹女警連遭兩輛車輾過，紛紛嚇得轉頭離開，摀著眼不敢看。至於詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。

▲▼女警4秒內連遭兩輛轎車輾過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼目擊民眾紛紛嚇得轉身離開。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼民眾目睹女警連遭2輛車輾過嚇壞。（圖／記者吳奕靖翻攝）