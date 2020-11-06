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柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別

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▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑，「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

▲記者進入嘉義中埔的山區，幫大家開箱深受清朝皇帝喜愛的貢橘「帝王柑」。（圖／記者謝婷婷攝）

遠離都市塵囂，記者來到嘉義中埔的山區，幫大家開箱深受清朝皇帝喜愛的貢橘「帝王柑」，在帝王柑達人陳群元的帶領下，發現「帝王柑」看起來像柳丁、卻是橘子吃法相當特別！陳群元表示，其實帝王柑綜合了柳丁跟橘子的優點，只要像橘子一樣剝皮就可以吃，但是吃起來不會有橘子的酸感，反而會有柳丁的香甜。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼帝王柑達人陳群元表示，帝王柑綜合柳丁跟橘子的優點，只要像橘子一樣剝皮就可以吃，但是吃起來不會有橘子的酸感，反而會有柳丁的香甜。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

陳群元也提到，種植帝王柑需要悉心照顧，「要特別注意水不能太多，像嘉義中埔這邊丘陵地、排水快，還有位於阿里山腳下，日夜溫差大，因此傍晚時候冷空氣下降，這時候果實的糖度和香氣累積就會比較好，更重要的是帝王柑必須定時施肥、補充成長養分，不然很容易就會死掉」。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

▲帝王柑需要悉心照顧，要特別注意水不能太多，還要定時施肥、補充成長養分。

陳群元指出，「帝王柑的產季差不多是11月至12月，因為不好照顧、數量都很少，每年產量都很珍貴」，記者也實際體驗採收帝王柑，不過留的果梗太長被笑說不及格，採收時要特別注意枝幹上的刺，尤其帝王柑的刺特別長，另外剪的時候果梗不能留太長，避免洗果時會傷害到其他顆帝王柑。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼記者也實際體驗採收帝王柑，採收時要小心刺特別長之外，果梗不能留太長，避免洗果時會傷害到其他顆帝王柑。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

採收完的帝王柑接著要做清洗的動作，陳群元說明，經過水柱清洗之後，帝王柑的果皮顏色會變得更鮮豔漂亮，等風乾後再做人工篩選動作，把有蟲蛀的、不美觀的都挑起來，最後透過機器挑選大小，依照重量分級出貨。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼帝王柑清洗過後，果皮顏色會變得更鮮豔漂亮，進行人工篩選選後，再透過機器挑選大小，依照重量分級出貨。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

這個看起來像柳丁、卻是橘子吃法的「帝王柑」，皮薄而且有特殊香氣，口感特殊甜而不膩，除了好剝好吃之外，營養也相當豐富，含有大量的維他命C以及豐富的鉀，難怪連清朝皇帝也開啟美食雷達成為帝王柑控！

▼「帝王柑」含有大量的維他命C以及豐富的鉀，難怪連清朝皇帝也愛吃。

▲柑橘控必看！開箱皇帝都愛的帝王柑 「柳丁外表＋橘子吃法」超特別。（圖／記者謝婷婷攝）

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