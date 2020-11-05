長中國中部英語小小解說員　勇奪全市第1名

▲台南市長榮中學國中部陳萱鎂、林主諺同學，參加「台南市英語小小解說員」，打敗各路好手，勇奪全市第一名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部陳萱鎂、林主諺同學，參加「台南市英語小小解說員」，在莊舒萍老師的指導下，打敗各路好手，勇奪全市第1名，展現本校英語教育多元發展的成果。

長中指出，此次選擇《Wusanto Reservoir烏山頭水庫》為題，以兩名學子化身成自22世紀來的觀光客，搭乘時光機，從烏山頭水庫風景區裡的「天井漩渦」出來，發現這座水庫對嘉南平原竟然有如此大的貢獻！

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這座由八田與一技師所設計的水庫和所建造的嘉南大圳，儼然成為重要文化資產；在一搭一唱的表演中，兩名小小解說員完美呈現烏山頭水庫的重要性及為何成為值得親自參訪的觀光勝地。

陳萱鎂表示，雖然是第2次參賽，但挑戰比去年大得多，必須肩負起帶領學弟、與時間賽跑、確認稿件等責任，一開始與學弟不熟悉的磨合期，真的是準備過程中遇到最大的挫折，在老師們的協助下，一一克服，最後能協力完成比賽並摘下獎牌，我們的開心難以言喻，深深感謝師長及父母給予的指導與陪伴。

莊舒萍老師表示，面對眾多的勁敵，讓長中脫穎而出的是「愛」：學姐對學弟的帶領、家長對孩子的陪伴、老師對孩子的愛和指導，讓孩子的表現是有溫度的，恭喜得獎！

長榮中學校方表示，感謝家長當日陪同出席比賽，支持師長的付出，這些都是我們最可貴的資源；學子出色的表現，也展現本校英文課程規劃的優異性及完整度，這次打敗各路好手，勇奪第一名，全校師生都十分興奮，也為我們注入一劑強心劑，期待未來學子能繼續突破自我，發光發熱。

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