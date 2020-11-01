長中國中部參加LiveABC創意影片大賽　榮獲全國第2名表現亮眼

▲台南市長榮中學國中部學生以《這一刻穿越吧》，參加「LiveABC愛校園‧遊台灣─創意影片大賽」，榮獲全國第2名，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部學生曾秉璿、張育朗、郭志賢、郭紜杉、吳冠陞、黃妤安以《這一刻穿越吧》，參加「LiveABC愛校園‧遊台灣─創意影片大賽」，榮獲全國第2名，表現十分亮眼。

長中指出，指導老師為鄭茜尹表示，感謝負責人蒞臨本校採訪及頒獎，未來更會替長中拍攝介紹影片，請大家拭目以待。

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長中表示，負責人轉達評審給予的得獎原因：劇情十分出色，穿越時空及時空交錯的設計讓人耳目一新，以國中生的程度能完成此作品，獲得許多人認同，實至名歸，期待能拍攝第2集，繼續參賽。

參賽同學表示，一開始抱著嘗試的心情，名次從未在預料中，拍攝過程讓我們感情更緊密外，也發現過去忽略的校園之美，還有難忘的搞笑片段，例如：導演從推車上摔下來，感謝茜尹老師的指導，從開頭的不知所云到獲得全國第2名，我們很開心也很感動，因為努力獲得肯定，也讓更多人認識長中。

長中說，該校是一所充滿愛與希望的學校，只要學生有意願，就會有指導老師投入，能在全國賽中脫穎而出，對孩子是肯定，也是多長中體現六年一貫教育的認同，12月5日學力檢定，歡迎大家來認識校園。

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