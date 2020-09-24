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與國際接軌！考試院：未來公務員訓練　納入英語培訓課程

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▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／ETtoday資料照）

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為配合雙語國家政策的推動，保訓會今天在考試院院會專案報告，未來公務人員晉升簡任官等訓練納入英語培訓課程，並嚴謹遴選制度、擇優選訓，以培育現代政府所需的治理人才。

考試院24日召開第13屆第4次會議，保訓會以「109年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練規劃辦理情形」為題進行業務報告。

保訓會表示，由於公務人員升官等考試法104年1月7日修正公布，簡任升官等考試自今年起不再辦理，公務人員要晉升簡任官等，只有參加薦升簡訓練的途徑，因此強化本項訓練實施內涵更顯重要，除了精進本項訓練的課程、教材、教學設計及執行相關措施之外，為了讓訓練資源集中於具有發展潛力的重點人才，保訓會近期也會通盤檢討薦升簡訓練的遴選制度，以更嚴謹的標準遴選參訓人員。

保訓會進一步表示，為使公務人員具有現代化的跨域流動與國際接軌能力，並配合總統蔡英文「雙語國家政策」，未來將規劃納入英語培訓課程，從教材、教學方式及境教場域等各個面向，藉由實體與數位併行之英語課程，推動公務應用英語訓練，提升未來簡任文官的英語能力，並預定自今年高考三級暨普通考試錄取人員訓練全面推動辦理，未來的薦升簡訓練亦將納入英語培訓。

考試院長黃榮村及與會考試委員在會中表示，因為薦升簡訓練已成為公務人員晉升簡任官等的唯一管道，本項訓練尤顯重要，期許保訓會要精進訓練課程內涵，強化訓練品質，特別是落實雙語培訓政策，提升公務人員的英語能力，並且要讓每一位受訓人員都能充分瞭解當前國家重要政策，以便掌握未來決策方向。保訓會則會針對相關意見進行研議，並賡續檢討與強化本項訓練，以培育現代政府所需的治理人才，滿足民眾對政府施政的高度期望。

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