長中語文競賽表現亮眼　勇奪全台徵文第3名佳績

▲台南市長榮中學語文競賽表現亮眼，獲獎連連，令代理校長許德勝甚感欣慰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學中學部，參加台南市109學年度語文競賽分區預賽獲獎連連，邱亭瑄獲閩南語朗讀優勝、黃妤安獲國語演說優勝、蘇玟頤獲寫字第2名，表現十分亮眼。

長中指出，邱亭瑄獲閩南語朗讀優勝、黃妤安獲國語演說優勝、蘇玟頤獲寫字第2名，指導老師分別為謝溫淑牧師、鄭茜尹老師及王連宇老師。此外，長中在語文方面的耕耘，有目共睹，應屆畢業生李竑璋（國立高雄師範大學特殊教育學系）參加全台高中職校園「職想閱讀─青春徵文活動」評選為第3名，表現十分出色。

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黃妤安同學表示，自國二獲選為參賽選手，每週都需要練習一至兩篇的即席演講，還記得一開始連比賽要求的演說長度都無法達成，幸好在茜尹老師的指導下，通過許多方法，突破心中的限制，終於在這次預賽拿下名次，對自己也是莫大的鼓勵，9月底要繼續參加決賽，期待能展現最好的一面，謝謝長中給予的表現機會。

代理校長許德勝表示，今年恰逢退休潮，留下來的老師工作負擔也隨之加重，感謝指導老師願意利用課餘時間協助學子，能在競賽中脫穎而出，老師的努力功不可沒，也期待在各方的努力下，長中能為學子提供更完整的學習空間。

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