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要蔡英文談蔣介石是不是228加害者　柯文哲：我被民進黨迫害沒比較少

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記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去曾提及，自己是228的受難者家屬；柯文哲5日赴台北市議會接受備詢時，被問到是否認為前總統蔣介石是加害者？柯文哲並未正面回應，反批「我今天被民進黨迫害沒比較少啦！」還要求總統蔡英文出面來表態對蔣介石的態度。

▲台北市長柯文哲、教育局長曾燦金於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

台北市議員簡舒培提及，柯文哲過去曾說是228的受難者家屬，那覺得台北市威權象徵到底要怎麼處理？柯文哲回應，「促轉會有公文來⋯我的態度是這樣啦，只要有公文來就處理。」

簡舒培表示，柯文哲2018年說過「處理威權象徵無法逃避」，結果2019年又說「時間久了就會消失。」所以就不用處理了嗎？柯文哲認為，「每個學校要拆不拆，我也是讓學校，如果學校決議⋯」簡舒培質疑，柯文哲身為一個228受難者家屬，這事件該由誰負責？

隨後簡舒培在簡報中放了故總統蔣介石的銅像，詢問「你覺得這個人要不要負責？」柯文哲回答，「我們有不同的過去，有共同的現在，但要思考要不要走向共同未來？我是228家屬沒錯，我是深綠出身的，不要懷疑這個，沒有問題啊！到底怎麼做才會讓台灣社會比較和諧？」簡舒培則酸說，「你現在又變深綠了喔？突然又想起來了？」

簡舒培說，台灣有一些人希望找出誰是加害者，「你認為蔣介石是不是加害者？你為什麼不敢回答？」柯文哲提及，民進黨在前總統陳水扁與總統蔡英文下，已經執政超過12年了，「如果還在跟我講說228沒真相，我就不想聽了！你們都執政12年了還沒真相？」

柯文哲強調，「我跟你講，我今天被民進黨迫害沒有比較少啦！」簡舒培提及，「民進黨迫害你？哦！民進黨議員監督你，叫迫害你？你怎麼這麼有民主素養？今天柯文哲會在這裡，是因為市民投給你，今天我會在這裡質詢你，是因為市民投給我！所以你說我在這邊質詢你，是加害你？你會不會太荒謬？」

簡舒培痛批，柯文哲不敢講說蔣介石是不是加害者。這時柯文哲臉色一沉，痛批「我跟你講，小英要不要出來講？請小英總統出來講對蔣介石態度是怎樣！講啊！我態度是這樣，你中央下命令我就照辦！」

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