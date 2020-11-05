幕後／美國總統、參眾兩院選舉　蔡英文涉外高層揭4大分析

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）



記者陶本和／台北報導

當台灣社會高度關注美國總統大選結果之際，其實忽略了美國參、眾兩院也在進行改選，而這對台美關係一樣有著巨大的影響。涉外高層則針對川普、拜登，以及參眾兩院選舉幾個可能結果，交叉分析後續4大觀察意義。

在美國總統部分，涉外高層指出，即便目前選舉結果還未定案，但趨勢上可以看到，川普、拜登從開票以來，選情就一路僵持，且被視為民主黨鐵票的內華達州也陷入拉鋸，川普陣營也主張部分搖擺州提起訴訟。

在參議院方面，涉外高層表示，目前兩黨席次也陷入僵持，眾議院雖然可望由民主黨持續掌控多數席次，但也沒有如選前各界的預測，共和黨並沒有完全崩盤。

因此，從上述狀況來看，涉外高層分析4大後續重點觀察：首先，如果是川普連任，美中之間的戰略競爭格局延續並無疑慮，川普政府對台美關係的強化與深化有目共睹，從川普任內10次對台軍售案就可觀察到，美國政府不採取過去「包裹式」的方式，而是採取軍售「常態化」的政策方向。

另外，從近期3次的軍售案不但可看出美方對於蔡英文政府的信任，也顯示美國政府不會因為選舉，甚至不會因為在投票日停擺，美國主流民意對台灣的支持也不會改變。

而從蔡英文8月宣布放寬美豬、美牛進口政策後，包括副總統彭斯（Pence）、國務卿龐倍奧（Pompeo）等，有9名高階官員公開表態支持，並說這是為深化台美經貿關係「打開一扇大門」。

此外，從八月底以來，台美之間已簽訂3項新的合作協議或MOU，甚至其中「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，更在10月29日以線上方式召開首次雙邊工作小組會議，這就是台美行政部門間，凝聚更高共識與互信的實質進展。而若川普連任，台美之間在已經推動的各項合作預料也可穩定進行。

第二項觀察，是如果拜登最後勝出，從他與川普些微的差距來看，選舉過程的衝突、開票的爭議，造成美國社會分歧是會持續的；因此，拜登勢必面對「共和黨的支持者」，所以他的施政在面對另一半美國民眾下，政府也當然要盡量取得共識。

第三項觀察，涉外高層分析，「美中戰略競爭」的格局、台美關係也不會與川普有所差異。從選舉狀況來看，美國社會對於支持台灣的主流意見是持續存在的，力道也不會減少，因此「美中戰略競爭格局會延續」。

因此，涉外高層認為，即便拜登當選，不論是整體社會氛圍，或主流意見是不會有重大改變的，這會使拜登政府在整體美中台關係處理上，處於「立場不變、態度微調」的狀況。

最後，第四項觀察部分，由於美國閣員任命是受到國會制衡的，因此涉外高層分析，親中派將遭受到挑戰，如果拜登勝選，從明年就職後，完整組成新政府的時間，大概需要半年左右。涉外高層說，根據美國憲法，總統提名的閣員均須得到參議院投票通過任命，目前選舉結果雖然還沒出爐，但兩黨勢均力敵，親中派閣員在參議院要通過的可能性會受到極大挑戰。

事實上，蔡英文政府針對美國大選的情勢，在上週「國安高層會議」時，就有把美國總統大選各種不同的結果、得票分佈、僵局可能性，以及參、眾兩院選舉的不同結果與席次狀況，甚至總統與國會選舉結果交叉連動分析，就不同情況、不同時間階段，在國際、區域、兩岸、經貿、國內政經局勢等各種不同面向沙盤推演，並進行相關部署。

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