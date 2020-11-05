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柯文哲動怒：怎麼有這麼爛的農委會主委　看看藍綠過去如何將台搞垮

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▲台北市長柯文哲於市議會備詢痛罵農委會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢痛罵農委會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中央宣布明年1月1日起開放含萊克多巴胺美豬、美牛進口，立刻引發議論。台北市長柯文哲5日接受台北市議員簡舒培質詢時，一開始先說「我還沒當總統，你怎麼問我⋯」隨後動怒痛批，「怎麼有這麼爛的農委會主委？」並呼籲全國人民透過攝影機看一看，過去藍綠兩黨如何將台灣搞垮的。

台北市議會5日進行市政總質詢，第二組質詢組皆為民進黨籍議員，包括李建昌、周威佑、許淑華、梁文傑、簡舒培，許淑華、梁文傑、周威佑與簡舒培等人輪流為北市食安修法提出意見，也質疑柯文哲對美豬態度。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢痛罵農委會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

簡舒培質詢時表示，農委會現在在源頭做很多管理，包括進口商進來多少量，未來拿去做什麼，都要做源頭管理，「這你知道嗎？你不知道！人家做多少努力你知道嗎？你不知道！然後就說是溝通的問題、是要做源頭管理，人家做了什麼事情你都不知道，你只是搔搔頭！你有5個立委在立院，有衛生局可以參加衛福部所有會議。」若有疑慮應對中央做要求，而不該在臉書發文詢問明年1月進來的是萊豬還是美豬。

柯文哲說，中央一開始就沒講清楚，到底進口的是美豬還是全世界的豬肉，全台北市的牛肉裡面有多少含有瘦肉精，這要請農委會自己公布。簡舒培痛批，「你要自己去查啊！」柯文哲回嗆，「欸！我還沒當總統，你怎麼問我⋯」

簡舒培痛批，「你是地方衛生主管機關，稽核的人是你，是你衛生局，你有沒有努力？你當市長這麼多年，稽核這事情你有無努力？」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，簡舒培放出2014年歷年畜肉品抽查統計簡報，提及柯文哲2014年上任後，到去年為止抽查次數最少，「你還告訴我，你很關心食品安全？抽最少的就是你欸！」

柯文哲回應，「台北市的食安不太容易出問題。」簡舒培回嗆，「台北市食安不容易出問題，因為市長都沒在查，當然沒出問題！」柯文哲則笑笑地說「好啦好啦隨便你⋯」

接著，簡舒培表示，柯文哲前陣子去北農說質譜儀可以驗萊豬，但北農可以驗嗎？北農管得到豬肉嗎？實驗室可以做，但資料庫裡面沒有豬肉檢驗的值，「你就亂講，你就作秀！所以我告訴你，到底是食安還是聲量？就是聲量。」

柯文哲解釋，北農的質譜儀只要灌個軟體就可以了，「叫他檢測，他就檢測。」簡舒培質疑，「你叫他去檢測就檢測？是這樣嗎？是嗎？亂講話！為什麼北農要幫你做檢測？」北農蔬果這麼多，為什麼要幫忙衛生局做豬肉檢測？「做這個東西就是為了政治聲量，為了炒新聞，因為知道萊豬很夯，所以去看質譜儀，但北農根本不可能檢測萊豬，所以你就作秀嘛！」

柯文哲回擊，「奇怪，你在跟我辯論醫學還是科學題目？」簡舒培說，「我沒有在跟你辯論。」

此時，柯文哲動怒批評，「你這種態度⋯我跟你講，到現在為止，民進黨政府從未很清楚說明，到底含瘦肉精的豬肉牛肉要怎麼管理？明年1月就要上路了，一個國家不是在1月1日要上路之前，整個地方政府都不知道要怎麼處理，怎麼有這麼爛的農委會主委？

簡舒培則說，農委會已經開了很多會議，但柯文哲打死不聽，然後去罵對方很爛，「你罵人家很爛，你就是更爛，因為你沒有告訴人家怎麼樣是更好。」

另外，簡舒培質疑，到底美豬是政治問題，還是食安問題？2012年前總統馬英九開放美牛時，食藥局局長康照洲在藥物食品安全週報上說，沒有任何文獻有查到消費者食用中毒個案報告，所以沒有科學證據說食用飼料添加瘦肉精的肉品對人體有害，所以後來開放美牛，而不開放美豬則是為了保護豬農。

柯文哲嘆氣回應，「唉！2012年民進黨癱瘓立法院幾天？」質疑這原本是科學題目，結果被搞成政治題目，「今天這個攝影機都在這裡，請全國人民看一看，過去兩黨怎麼把台灣搞垮的？這是意識形態，誰執政誰贊成，誰在野誰反對，不是這樣嗎？多好笑？」

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