快訊／馮世寬遭鄭天財潑咖啡！　立院國防委員會爆激烈衝突

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，因不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，當場在會議室內起身作勢要打退輔會主委馮世寬，雙方發生肢體拉扯，鄭天財甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席，民進黨團總召柯建銘及會議主席呂玉玲都出面勸退，呂玉玲也緊急宣布休息。

馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。

鄭天財質詢時表示，有原住民軍人在退伍後從事勞務合作社，並依法定程序取得退輔會標案，卻遭退輔會故意苛扣原住民廠商的錢，導致廠商期滿後無法重新招標，他沒有錢投標，連地方法院執行命令後，退輔會不付錢還利用公帑請律師提起上訴，「欺負原住民到這樣」。

▲鄭天財與馮世寬發生爭執，並朝對方潑咖啡。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

對此，馮世寬回應，「欺負原住民是不對的」，卻引來鄭天財痛批，退輔會經法院判決確定還不付錢，馮世寬則稱，「他們欠我們八百多萬，我們怎麼付他的錢」。

隨後，鄭天財與馮世寬更互相拍桌怒嗆對方，馮世寬仍聲稱自己是據理力爭，並強調「我們依法辦理」，鄭天財隨即走向備詢台作勢要打馮世寬，馮世寬也一度脫下西裝外套，隨即在旁人的攔阻下將雙方架開。

此番激烈衝突驚動立院，柯建銘也隨即現身外交及國防委員會，不料鄭天財回座後卻突然拿起桌上的咖啡丟向馮世寬，導致退輔會副主委呂嘉凱全身遭灑滿咖啡，呂玉玲也隨即宣布會議休息，鄭天財也在民進黨立委劉世芳等人的勸阻下離開會議室。

▼外交國防委員會，馮世寬遭潑咖啡後脫下西裝外套。（圖／記者李毓康攝）