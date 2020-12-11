夫妻檔座車擦撞機車快閃？　王美花駁斥：完全不是事實

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫妻檔座車10日於仰德大道發生交通事故。有媒體報導二人「快閃」離開，王美花11日受訪時駁斥，表示這完全不是事實、差太遠了。

據了解，王美花10日晚間與顧立雄乘坐蔡姓司機駕駛的轎車，途經陽明山仰德大道時，傅姓機車騎士因不明原因越線，並與對向來車擦撞，並沒有媒體報導所稱與顧秘書長座車碰撞情事。

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花下午受訪時表示，昨天回家的時候因為天色很暗，自己當時坐在後座，「車子前方發生這樣的事故，坦白講坐在後座沒有理解發生了什麼事」，但是有聽到了一聲碰撞。

王美花說，當時得知有事故發生時，司機就停在當地等待警方，受傷的機車騎士看起來沒有大礙，自己就在旁邊走了起來，經警方確認三方駕駛都在現場，司機也留下來協助警方進行事故調查，他們夫妻則搭乘計程車返回家中。

有關媒體報導二人「快閃」離開，王美花則說，這完全不是事實、差太遠了，過程都有行車記錄器可以看，有待警方出面說明，昨晚是在聚餐返家的路上發生事故，肇事車輛則是顧立雄的私人座車。

對此，總統府11日也澄清，經查證該事故實際狀況為昨天天色昏暗下，一輛機車因不明原因越線與對向來車擦撞，並沒有媒體報導所稱與顧立雄座車碰撞情事，但事故原因是否與座車有關，正由警方調查釐清。

總統府指出，儘管未與來車發生碰撞，但由於當時事故於座車周邊發生，為配合事故處理，顧立雄、王美花都靜待警方抵達，並在確認機車騎士無大礙後，才指示座車駕駛協助警方進行事故調查，兩人才另行搭計程車離去，媒體所稱「快閃」並非事實，對於事故釐清也沒有幫助。

經濟部也表示，交通事故發生後，警方依規定受理成案，肇事責任將由交通大隊釐清，由於事故於國安會座車周邊發生，王美花與顧立雄均靜待警方抵達，協助事故調查並在確認機車騎士無大礙後，兩人才另行搭計程車離去，強調媒體所稱「快閃」並非事實，對於事故釐清也沒有幫助。

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