「麗水山耕」兩岸農業文創大賽　台灣作品奪3獎

▲2020「麗水山耕」兩岸農業文創大賽。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

2020兩岸農業文創雲上高峰論壇暨第二屆「麗水山耕獎」農業文創大賽頒獎典禮5日在浙江麗水舉行，今年共有704件作品報名參賽，角逐兩大類共五個獎項。最終，最佳農業品牌故事獎和最佳農業品牌影視及多媒體設計獎由台灣選手獲得，最佳農業品牌形象設計獎和最佳農業產品包裝設計獎則是大陸選手留下。

「麗水山耕獎」農業文創大賽是大陸首個以農業為主題的文創賽事，結合鄉村振興的政策，活動去年首度推出後便受到極大關注，熱絡程度也反映在報名作品數量上，合計704件作品，數量是去年的2.6倍，其中台灣作品超過百件。

▲ 活動今年共收到700多件作品。（圖／與會者提供）

受疫情影響，今年評審活動改以「雲評審」等方式進行，最終，兩大類共五個獎項裡，「最佳農業品牌故事獎」、「最佳農業品牌影視」及「多媒體設計獎」由台灣作品獲得，「最佳農業品牌形象設計獎」與「最佳農業產品包裝設計獎」則是大陸選手拿下。

臺灣文化創意產業聯盟協會常務理事程湘如指出，今年諸多參賽作品，形象表現都以中華文化、地方文脈為核心，例如以中國山水畫精簡成版畫風格的最佳農業產品包裝設計獎獲獎作品《烹雨煎茶》，運用傳統風箏圖騰作為表現元素的參賽作品《清風放月》和《駐禮》，都展現了強烈的文化自信。

▲「鄉村振興」是大陸脫貧計畫的一環。（圖／記者曾俊豪攝）

除頒獎典禮外，兩岸農業文創雲上高峰論壇也邀請兩岸文創領域專家，就農業文創與農村未來等主題分享案例。大陸美麗鄉村建設評價國家標準專家審查組組長魏玉棟聚焦「文創能解決農業的什麼問題」，希望讓兩岸關注農業文創、關注鄉村振興，為農村創造充滿想像力的未來。

臺灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長李永萍則提出後疫情時代包括農業文創在內的文旅新思，綠色經濟、輕資產投資將成為主流，體驗內容、人流控管則是重中之重，與此同時，品牌IP和網路經濟也將比之前更重要。

▲「麗水山耕」是大陸首個以農業文創為主題的活動。（圖／與會者提供）