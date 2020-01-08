賴品妤登報質疑舊案　李永萍、郝龍斌痛批惡劣選舉模式

▲李永萍8日開記者會，砲轟賴品妤登報的內容是不實抹黑。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

記者康心禹／綜合報導

新北市第12選區立委候選人李永萍8日在前台北市長郝龍斌的陪同下掃街，隨後針對對手賴品妤登報質疑BOT案、樂陞案等相關舊案召開記者會，並按鈴申告，她痛批，「登報內容皆是不實指控，民進黨新潮流派系不抹黑就不會選舉」。

民進黨立委候選人賴品妤的選舉文宣曾在1日遭警方查扣，後來警方發現這是一般有具名的選舉傳單便隨即歸還。賴品妤質疑是李永萍的助理到汐止分局檢舉的，導致警方派人到派報社「查扣」部分文宣，並警告不得發送，想要掩蓋過去的所作所為，但文宣清清楚楚有候選人的署名以示負責。

▲賴品妤登報質疑李永萍相關舊案。（圖／賴品妤競選團隊提供）

賴品妤團隊製作的文宣內容包括，質疑李永萍在「松菸BOT案」圖利財團、「樂陞案」脫產。賴品妤表示，文宣的內容主要都是根據過去公開的會議紀錄、當時的包章雜誌報導，或是法院判決整理，絕對沒有污衊，「李女士應該要講清楚這些事情，去回應我的質疑」。

李永萍則反擊，「賴品妤登報的標題叫做『事實如此』，可是真正的事實就是『不實抹黑』，松菸這個案子在105年監察院的報告中可以查證到，完全沒有登報內容講的所謂圖利財團，已經被監察院打臉。」郝龍斌也痛批，「這種惡劣的選舉模式，惡劣的政客，我們都要用司法來約束」。