藍綠全力輔選新北！　馬英九、卓榮泰「行程滿檔」跑透透

▲馬英九陪同李永萍到忠順廟前發春聯。（圖／翻攝Facebook／李永萍）

記者康心禹／綜合報導

選戰進入倒數階段，藍綠兩黨全力輔選新北，國民黨前總統馬英九7日接續輔選李永萍、柯志恩、林國春、羅明才。民進黨主席卓榮泰則是在8小時內接連陪同余天、林淑芬、呂孫綾、吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、羅致政、江永昌和蔡沐霖10名候選人車隊掃街。

馬英九在輔選的過程中提到，「國民黨執政的話才可以真實的改善兩岸關係，讓兩岸人民同時獲利，不是為了哪一方；相反的，如果蔡總統連任的話，台灣會有風險，因為蔡總統真的不知道怎麼處理兩岸關係，一直到現在還搞得一塌糊塗。」

▲卓榮泰陪余天車隊掃街。（圖／翻攝自Facebook／余天）

馬英九還說，「從一年前台大教授蘇宏達以違反社會秩序維護法被約談，之後陸續傳出多位民眾也被約談，昨天法院裁定並不構成犯罪，我覺得這實在是很過份，政策的討論怎麼會構成犯罪呢？民進黨要這樣打壓人民的言論自由到這樣的地步，是非常可恥、可恨的，我們要非常嚴厲的譴責。」

而卓榮泰表示，選戰倒數一周，各選區的戰況都非常膠著，即使是傳統票倉還是不可輕忽，候選人的努力非常重要，雖然中央黨部規劃策略輔選候選人，但最終還是得靠候選人的努力。

除了馬英九與卓榮泰之外，國民黨方面，朱立倫輔選林德福、黃志雄及李翁月娥；侯友宜則是陪魯明哲、萬美玲、吳志揚掃街拜票。民進黨方面，陳建仁陪同張銘祐掃街，蘇嘉全和陳其邁輔選呂孫凌，蘇貞昌則是輔選女兒蘇巧慧及賴品妤。