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國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

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記者柯沛辰／新北報導

新北市第12選區民進黨立委候選人賴品妤大勝票，回顧5年前太陽花學運，她用雙手力阻立法院議場大門，獲得「太陽花女戰神」的封號；5年後她接受民進黨徵召，意外在參選記者會上一頭栽入麥克風，結果一夕爆紅，如今不僅是這次區域選戰中的大黑馬，也是國會最年輕的立委。

新北第12選區包含汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，又稱「七星區」，由於現任立委黃國昌不競選，該選區形成7搶1局面，除了話題滿點的賴品妤，其中又以國民黨政壇老將李永萍、黃國昌子弟兵賴嘉倫最受矚目，選情可說是充滿挑戰。

▲▼賴品妤、李永萍。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴品妤險勝李永萍2780票，以黑馬之姿勝出。（合成圖／ETtoday資料照）

原先外界對賴品妤持保留態度，因為李永萍先後經歷台北市副市長、台北市文化局長等職，行政經驗豐富，加上賴嘉倫受現任立委黃國昌光環加持。如今開票結果出爐，賴品妤以8萬4393票脫穎而出，擊退8萬1613票的李永萍，賴品妤贏得驚險，也贏得曲折，反觀賴嘉倫只拿到1萬3563票，跌破專家眼鏡。

從選區來看，賴品妤首次參選就拔得頭籌，除了拿下金山區、萬里區、雙溪區、貢寮區，人口最多的汐止區也是決勝關鍵；儘管汐止仍由李永萍拿下，但因為近年來年輕家庭遷入、人口結構改變，這次兩人僅差距372票，顯示長期被視為藍營版圖的汐止似乎已悄悄動搖，成為賴品妤的突破口。

值得一提的是，安定力量孫繼正雖然只拿下2889票，排在賴嘉倫之後、位列第四，但若將這些票轉移給李永萍，勝敗將一夕逆轉，因此孫繼正可謂是扮演了「真正的關鍵少數」，也為這場選戰增添了幾分戲劇性。

回顧選舉期間，賴品妤勇敢做自己，不畏Cosplay被外界拿來作文章，甚至抓準時事議題主動出擊，提出下架吳斯懷主張，並在波特王事件中痛打對手，不僅獲得年輕世代共鳴，更成功以個人特色拚出聲量，凸顯自己與傳統政治人物的差異。

▲▼賴品妤,麥克風。（合成圖／記者黃國霖攝）

▲賴品妤在記者會上一頭栽進麥克風，一夕橫掃媒體版面。（合成圖／記者黃國霖攝）

27歲的賴品妤1992年出生新北市中和，國立台北大學進修學士班法律系畢業，父親是民進黨前立委賴勁麟，母親則是媒體人吳如萍。17歲那年，賴品妤第一次走上街頭，自此長期關注台灣政治及社會議題，在2013年8月擔任黑色島國青年陣線幹部，獲得「社運女神」、「悍妞」及「太陽花女戰神」封號。

賴品妤參選後，對手一直抨擊她「年輕賣萌」，但她強調自己有參與社運10年的經驗，還在林昶佐身邊當過2年多立委助理，不該將年輕與沒經驗劃上等號，更何況選民根本就不排斥年輕人，即便她理解一定有人會質疑她的年紀，但她想強調的是「我才是一直在第一線的人」。

▲▼民進黨新北市立委參選人賴品妤出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴品妤甩掉「沒經驗」標籤，強調她參與社運10年，一直身在第一線。（圖／記者李毓康攝）

政見方向上，賴品妤主打汐止區交通政策，主張新台五路及大同路高架化，短期、務實地先疏導車流，不盲喊蓋捷運；至於金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮六區，她著眼於人口老化及長照問題，認為首要之務就是升級地方醫院設備，應增加行動醫療區每月定期巡檢。

賴品妤11日晚間發表勝選感言，她是民進黨最晚徵召的候選人，投入選戰的時間很不足，感謝大家給她機會，因為贏得這個選區非常不容易，接下來4年她一定會盡最大努力，也會證明太陽花或女戰神的稱號只是一個標籤，因為她不僅僅是如此，「作為最年輕的立委候選人，我對台灣有夢，我要用年輕的衝勁，證明沒有台灣人辦不到的事情！」

▲▼國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝。（圖／翻攝自臉書）

▲▼賴品妤熱愛Cosplay，以個人特色拚出聲量。（圖／翻攝自臉書）

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