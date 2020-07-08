稱郝龍斌妻、李永萍收廠商鑽戒　童仲彥遭判刑6月定讞

▲童仲彥以造假錄音光碟，構陷郝龍斌妻子高閬仙、李永萍等人收受廠商鑽戒，遭判刑6月定讞。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市前議員童仲彥2012年11月在市議會質詢時，指稱時任台北市長郝龍斌的妻子高閬仙，以及當時的副市長李永萍，疑似「收鑽石，喬事情」，童仲彥還公開播放錄音光碟。童仲彥被提告誹謗。一審無罪，二審改判拘役59日。高院更一審於8日認定童仲彥「毫無所憑，以蓄意造假之光碟資料，指謫足以毀損他人名譽之事」，判刑6月定讞，得易科罰金18萬元。

本案案發於2012年11月15日，童仲彥在台北市議會質詢時，指稱「市長你老婆有沒有收過人家鑽石……工信潘董，當初是不是承包我們花博、新生高，有沒有？剛才講到李永萍，是不是有收了他的鑽戒，還有講到您的夫人，是不是有收了他的鑽戒……這個潘董透過一位劉姓的珠寶商，他的珠寶店就在關中按摩院附近，也許您夫人不知道有沒有收還是藏起來……」爆料郝龍斌的妻子高閬仙，和前北市副市長李永萍疑「收鑽喬事」，現場他還播放了一段內容不太清楚的錄音當證據。

童接著於市議會外接受媒體訪問時，除了發放議會內的不清楚錄音檔譯文以外，又公開指稱「右手第二間，工信的老闆在那邊送李永萍、郝龍斌的老婆鑽戒，房間男女分開，劉開三間，鑽戒說來恐怖，鑽戒每只都四、五百萬，買四、五十只……」媒體第二天均大篇幅報導，引發喧然大波。

相關當事人均提出告訴，其中童仲彥控告高閬仙誣告部分，高閬仙無罪確定。至於童仲彥被告誹謗部分，一審無罪，但二審改認定童仲彥有罪，判拘役59日。案經最高法院撤銷，發回高院更一審。

高院更一審於8日宣判，高院將童仲彥的錄音檔送鑑定後，，發現錄音光碟是刻意剪接、虛偽造假的資料，根本就沒收鑽戒這回事。因此高院更一審認定童仲彥「毫無所憑，以蓄意造假之光碟資料，指謫足以毀損他人名譽之事」，確實有罪；考量他不認為自己所為非是，仍主張是基於善意提出質詢，未表明任何歉意，自應予以相當非難，因此判刑6月，得易科罰金18萬元，全案定讞。