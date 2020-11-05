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捐贈防疫物資予菲律賓姊妹市加美地市　黃偉哲：跨國串聯力量大

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▲近期菲律賓疫情嚴峻，為了表達對姊妹市疫情的慰問與打氣，台南市主動捐贈了1千個護目鏡及500個防護面罩給位在菲律賓的姊妹市加美地市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近期菲律賓疫情嚴峻，為了表達對姊妹市疫情的慰問與打氣，台南市主動捐贈了1千個護目鏡及500個防護面罩給位在菲律賓的姊妹市加美地市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期菲律賓疫情嚴峻，迄今已累計38.5萬個確診病例，為了表達對姊妹市疫情的慰問與打氣，台南市主動捐贈了1千個護目鏡及500個防護面罩給位在菲律賓的姊妹市加美地市，並透過外交部駐菲律賓代表處協助，由嚴竹蓮公使代表台南市將這批物資交到加美地市的帕德雷斯市長手上。

而旅菲的台灣人更紛紛響應，由加美地台商協會與菲律賓台灣同鄉會各加碼捐出1萬片口罩給加美地市，透過跨國串聯眾人之力，提供菲律賓最實質的關懷與援助。

黃偉哲市長表示，台南市跟加美地市在1980年締盟，到今年剛好滿40年，因為疫情關係，兩市雖無法互訪慶祝，但透過物資的分享，讓台南也能為守護加美地市市民的健康盡一份心力，不失為更有意義的紀念方式，也期盼雙方的友誼，能透過團結與互助而更加深厚。

▲近期菲律賓疫情嚴峻，為了表達對姊妹市疫情的慰問與打氣，台南市主動捐贈了1千個護目鏡及500個防護面罩給位在菲律賓的姊妹市加美地市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步感謝台南市議員呂維胤與金城青商會，首先拋磚引玉捐出護目鏡給市府運用，而市府又考量到菲律賓當前的防疫需要再加碼捐贈防護面罩，沒想到加美地台商協會跟菲律賓台灣同鄉會也馬上跟進響應，一開始的善念種子，到最後能結出這樣的果實，對城市外交而言有深遠的意義。黃偉哲市長也特別感謝外交部及駐菲律賓代表處的熱心居中協調，才能促成這件美事。

▲近期菲律賓疫情嚴峻，為了表達對姊妹市疫情的慰問與打氣，台南市主動捐贈了1千個護目鏡及500個防護面罩給位在菲律賓的姊妹市加美地市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

加美地市帕德雷斯市長，率多位市府官員出席接受捐贈，他在致詞時首先謝謝台南市及黃偉哲市長這次捐贈物資給加美地市，並希望未來有機會偕市府同仁造訪台南市，加強雙邊城市交流與合作關係。

在這場捐贈儀式中，除了加美地市市長親自出席受贈外，慷慨響應捐贈的加美地台商協會楊正義前會長、高逸耀會長、曾明吉前秘書長、陳鴻銘監事長等旅菲台商也一同出席，展現了台灣人在海外的團結以及協助菲律賓抗疫的人道精神與愛心。

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