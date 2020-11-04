全面盤點校園周遭危險路段　黃偉哲：台南攜手大專院校共同維護學子安全

▲台南市副市長許育典率領相關局處，到安南區中信金融管理學院進行校園安全座談，與校方針對校園安全進行溝通並交流意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府因應長榮大學女學生事件，台南市長黃偉哲指示由副市長許育典整合各局處，召開1029擴大校園安全會報，許育典副市長4日上午率領相關局處到安南區中信金融管理學院進行校園安全座談，與校方針對校園安全進行溝通並交流意見。

台南市副市長許育典表示，只要是在台南這個城市的學校，無論是國中小或是高中、大專院校，南市府都有責任維護學子的安全，他上午到中信金融管理學院，下午要到長榮大學，主要是將台南市政府3日召開「1029擴大校園安全會報」幾點決議告知校方，並且聽取校方目前在校園安全的規劃，及希望市府協助的部份。

許育典提示重點包含：一、請學校盤點易發生危險路段，增設巡邏箱、提高見警率，徹底落實執行巡邏勤務。二、校園與警方互動零時差，接獲案件通報後與衛生局連結疑似精神疾病特殊性癖好的個案資料，追蹤並掌握動態，掌握潛在性危險發生之可能性。三、教育局將強化校園環境機警性的宣導，簡化通報流程。四、全面盤點修繕路燈、清除雜草叢生處，緊密連結各區長、里長的環境異常通報，並强化即時性與修繕效率。五、希望每位市民讓自己成為互相關懷的一員，建立起人與人之間的互相關懷，機警的主動通報。

許育典在中信金融管理學院說明擴大校安會報重點後，也詳細聽取校方請求協助事項包含：學校路口增設闖紅燈照相機、學校旁大排增設監視器，滯洪池、台江橋下涵洞、公車站附近增設照明。

校方表示，這些需求不僅是為了學生，也因附近有外籍移工宿舍，許多住民會在大排、涵洞旁的道路步行，請求照明與監視設備，也是協助鄰近居民安全。

許育典立即除一一裁示，也當場請警察局、工務局盡快處理校方提出的需求，他也提醒在監視器裝設之前，請警察局派員定時巡邏，在該處提高見警率。

會後許育典也搭乘校園安全巡邏車，巡視校園環境，許育典表示選擇中信金融管理學院辦理第一場校園座談會，主要也是因為，學校這附近週遭道路急需建立起安全防護網，因此南市府會盡全力協助改善周遭環境。

在經過這一次的憾事之後，台南市政府深刻檢討改進，更致力於建構更加完善的校園安全網絡，讓學生能夠安心就學，建構社會安全網，讓台南市更加安全。

有平價版海洋拉娜、萬用霜的稱號，什麼疑難雜症都能搽、男女老少都適用！！