為馬國女大生命案再次道歉　黃偉哲承諾「點亮偏鄉」照亮市民回家的路

▲針對長榮大學女學生的不幸事件，市長黃偉哲在3日市政會議開始前，率領現場市府各局處官員及同仁起立默哀1分鐘，並再度致歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



針對長榮大學女學生的不幸事件，市長黃偉哲在3日市政會議開始前，率領現場市府各局處官員及同仁起立默哀1分鐘，黃偉哲表示，作為市長應該負起完全責任，深刻反省檢討，並承諾「點亮偏鄉」照亮市民回家的路。

黃偉哲市長指出，誰無父母子女，我們都沒有辦法接受最親近的子女，在青春年華正盛的時候突然殞落，而且是在這麼驚恐中，失去了寶貴的生命，這是非常深層的傷痛，他也再次向國人同胞及市民朋友們，尤其是受害者及家屬，還有他們周邊的朋友們誠摯道歉。



另外，黃偉哲也了解第一線的基層的員警和公務員都非常辛苦，但是賞罰必須分明，處理報案的程序確實有疏失，同仁應該更謹慎更積極避免悲劇的發生，關於詹永茂局長提出的自請處分，也將會在家屬相關事宜善後處理完後，再來做最終的討論，他也再次提醒同仁們要記取教訓，警政工作沒有灰色地帶，這個不幸的案例已經重創市府的形象以及警察同仁們的榮譽感。





黃偉哲強調，市府存在的目的是為市民服務，包括他本人在內都是公僕，要能夠替市民朋友解決問題，他個人在日前的發言容或有不當的部分，也會深自檢討，今天發生的治安問題，但所牽涉到的環環相扣，路燈只是一環，雜草也是一環，路平也是一環，但是牽涉到不同的局處，如果都能做好治安也自然跟著變好，所以對於一些硬體設備和缺乏資源的部分，未來會動用第二預備金和跟中央政府爭取的方式來因應，市民給我們機會，就要把分內的工作做好。



繼「1029擴大校園安全會報」後，黃偉哲也已宣布開啟「點亮偏鄉」計畫，更要求工務局、民政局及交通局，跨局處再推行「點亮偏鄉計畫」，結合市民、鄰里、學校和學生，一起為市民及學生規劃安全的路，以拉近城鄉差距，也歡迎市民朋友反應需求，期待能重建安全的城市。



台南市政府的校安聯繫會報，由副市長許育典主持，包括警察局、民政局、教育局、工務局、環保局、研考會在內等單位，應加強全市各級學校通學道路的安全措施，一週內完成盤點與計劃，必要時將治安熱點圖資建立。另外，台南也會加強性平教育的落實，以及各領域、各場所的性平宣導，責成性平辦公室規劃策略，提供宣導及改善方案，也請各局處配合執行，從源頭解決性平問題。

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