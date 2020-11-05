陳家欽：相信員警不會故意匿報刑案　若有一定有相當懲處

記者楊蕓／台北報導

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，震驚社會，還引發警涉嫌吃案風波，導致台南市歸仁警分局長楊慶裕遭拔官。警政署長陳家欽5日在立法院受訪時強調，這幾年來匿報刑案已減少非常多，員警難免有些法律或訓練不足，會再檢討，相信員警絕對不會故意匿報刑案。

▲陳家欽接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

陳家欽表示，警察對於受理民眾的報案一向具有嚴厲規定，絕對不能有匿報刑案情形，如果有，也一定有相當懲處，「這次我重新再嚴厲要求，如果嚴重的話，相關幹部都要調整職務。」

不過，外界質疑祭出嚴懲，吃案仍可能再發生，陳家欽表示「絕對不可能」，且這幾年來對於匿報刑案已相對減少非常多，員警難免有些法律或訓練不足，在受理報案上有些瑕疵，這部分會再去檢討流程、訓練員警，「相信我們員警絕對不會故意去匿報刑案。」

針對刑事局昨天發布新聞稿，強調暴力犯罪逐年下降，陳家欽表示，這些都是客觀數據，只是趨勢的參考，不過每個轄區狀況不同，整體治安也不是從單一數字看待，需要總體評價，因此不會針對單一數據來決定治安好壞，主觀上有民眾對治安滿意度調查 ，客觀上也要求各縣市警察局依照轄區特性了解趨勢，採取機制和作為。

面對外界質疑台南市警察局日前公布的高階警官異動只是「大風吹」，陳家欽否認並強調，分局長是外勤主官，是重要警職，重要警職發生錯誤必須承擔責任，當然必須調內勤，沒有所謂的大風吹。

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