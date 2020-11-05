大甲分局長盤點校園偏僻點　命警力強化校安勤務...提升見警率

▲大甲警分局長李建興（右四）率幹部到轄區內校園，加強校園安全勤務作為。（圖／大甲警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

馬來西亞女大生來台讀書遭擄殺一案震驚社會，台中市大甲警分局長李建興鑒於校園安全，主動率幹部到轄區內校園，針對暗處偏僻地點進行安全檢測，並要求各所加強校園安全勤務作為，更指示強化性侵害犯罪加害人查訪約制及社區監控，以達成「社區校園安全，防範於未然」的目標。

大甲警分局轄區各級學校包括高中（職）4所、國中6所、國小25所、特殊教育1所，共計36所，為實施校園安全檢測及校外賃居學生訪視，李建興除要求業務組隊及各所正副主管立即實施，更以身作則帶隊前往各級學校拜訪校長、主任等，逐一詢問各校校園安全設施（監視器、燈光、保全...等）、學生上下學交通維護疏導情形。

另外，警方也與校方建立溝通平台，透過彼此密切聯繫，共同發掘問題、解決問題，針對校園周邊規劃安全走廊，加強巡邏密度並提升見警率，建立更好的校園安全環境，以防杜不法之徒覬覦。

李建興表示，學生是國家的未來，優質教育和校園安全環境是不可或缺的重要因素，大甲分局在婦幼保護和校園安全維護不曾鬆懈過，未來大甲分局仍會秉持社會治安的初衷，戮力以赴，也希望轄區民眾多給予警察支持與鼓勵，社區治安是大家的，需要轄區居民攜手共同努力。

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