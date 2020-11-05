女大生學校圖書館遭偷拍…噁男「妳腿很好看」狂糾纏！校方回應了

▲▼女大生爆料在學校圖書館遇到偷拍狼。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

日前一名就讀嘉義南華大學女大生在Dcard上PO文，表示自己在校內圖書館遭男子騷擾，「可不可以拍腿？」，遭拒後還多次追問，最後更乾脆直接偷拍，行徑相當誇張。警方指出，有接獲被害人報案，已依法受理並通知學校。對此校方也做出回應，表示將提性平委員會進行調查。

南華大學女大生10月30日在Dcard以「驚！南華出現偷拍狂」為題發文。她指出，事發當天一名戴著黑框眼鏡的男子先是上前詢問她，「可不可以拍腿？」，遭拒後仍窮追不捨，多次詢問「能不能拍」、「可不可以追IG」，見她不斷拒絕，不死心又三度上前強調照片只會留下來自己欣賞，說女大生的腿很好看，讓他很想拍，男子遭拒坐回座位的過程中，「手還一直在胯下摩擦」。

女大生指出，該名男子遭拒絕後，竟還直接拿起手機打算偷拍，她見狀隨即假裝咳嗽試圖制止對方，由於當時她嚇到腿軟走不了，心裡想著等眼鏡男離開，她再離開圖書館，孰料，對方竟待在現場跟她耗了3個多小時，直到友人趕赴現場解救她，眼鏡男才離開現場。

女大生與友人見男子離開，秒追上前詢問能否看男子手機相簿，竟意外發現除了她以外，還有其他女性也遭偷拍，「被我發現的過程中，他不斷喘氣而且越喘越大，然後一直說抱歉。」至於她的照片則已被刪除。

由於近期馬來西亞女大生遭擄殺，這起事件也引發網友關注！對此，校方回應，「本案件校方於10/30(五)在Dcard得知訊息後，即先行了解行為人身份，並展開輔導處遇，且通知家長。因Dcard為匿名發文，當下無法得知被行為人身份。近日透過管道尋找被行為人，當事人於11/3通報校方，並告知針對本案已自行報案。本校也立即進行校安通報，經確認雙方當事人身分，屬校園性平事件，將依據性別平等教育法相關程序與規定辦理，提本校性平委員會進行調查」。