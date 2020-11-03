黃偉哲稱「僅2燈壞」挨轟　民眾黨：花心思在肉燥飯忽略治安

▲黃偉哲 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

長榮大學馬來西亞女大生遭擄走並性侵殺害，同校學生指事發路段的燈都不亮，而台南市長黃偉哲卻說該處僅2盞燈不亮，挨批搞錯重點，更有學生打臉，講的是事情發生之前燈都沒開。對此，民眾黨批評，黃偉哲花許多心思關注肉燥飯、虱目魚丸，忽略食安與治安，希望黃偉哲分點心思關注台南的長治久安。

民眾黨3日表示，台南女大生命案讓台鐵便道長年路燈不亮的問題浮上檯面，然而黃偉哲卻表示「只壞兩盞」，引起大量學生撻伐並紛紛PO出該路段全黑且一盞燈都沒亮的照片及影片，更有多位長榮學生及里民都提及該條便道路燈長年都沒有亮，痛批黃偉哲說謊。

民眾黨指出，面對大量的檢討聲浪，黃偉哲堅稱「只有兩盞路燈不亮」，難道黃偉哲認為這麼多的人證、照片、影片，都是在說謊？黃偉哲完全搞錯重點，問題的重點根本不在壞了幾盞，而是就算燈是好的也根本就沒開。

民眾黨提到，黃偉哲視察該處時，更當場訓斥歸仁區長柳世雄「我已經被釘得滿頭包了！第一時間應該你們出來的」將問題推給屬下，更要求屬下出來扛責，充分顯示出黃偉哲沒肩膀，完全無法及時有效掌握台南地方狀況，更沒扛下責任道歉的擔當。

對於遠見雜誌過去民調指出「台南治安評比六都第一」，民眾黨批評，如今黃偉哲已將這塊招牌砸個粉碎，請黃偉哲深切反省，好好扛起來，不要讓台南人對民進黨深切的熱愛與期望，換來的卻是「西瓜市長」的封號。