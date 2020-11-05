輕颱閃電逼近「4山區公路」納警戒　不排除預警性封路

▲閃電颱風海警發布，4條山區公路不排除陸續實施預警性封路。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

因應閃電颱風逐漸逼近，依最新颱風路徑顯示，自今（5）日白天將逐漸影響台灣東南部。公路總局表示，台9線台東縣多良路段、南興浪襲路段及台11線、台26線等外圍環流影響之山區公路，不排除陸續實施預警性封路，實際作為需視風雨狀況機動調整。

公路總局表示，閃電颱風逐漸靠近，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台9線台東縣多良路段、南興浪襲路段及台11線、台26線等外圍環流影響之山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

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▲閃電颱風路徑預估持續北偏，氣象局不排除發布陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

公路總局將派員駐點守視、定時巡查，並自4日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段之排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。

另中央氣象局已發布閃電颱風海警，公路總局成立應變小組，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。後續將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

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