閃電北偏暴風圈恐觸陸！海陸警齊發？今關鍵　2地區周五風雨很大

▲美國聯合颱風警報中心最新一報閃電颱風路徑。（圖／JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

輕颱閃電北偏！中央氣象局預計今天（5日）上午8時半發布閃電颱風海上颱風警報，至於是否會發布陸上警報，今還要再觀察。國家災害防救科技中心根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，製作颱風路徑圖，顯示暴風圈周五可能會擦到恆春半島。氣象專家吳德榮表示，周五恆春半島及台東風雨皆很大。天氣風險公司總經理彭啟明則說，預計閃電朝巴士海峽中線略偏北接近台灣路徑西行。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今東北風水氣較少，北台仍偏涼，北海岸、北部山區及東北部偶有局部短暫雨，大台北多雲、近山區平地偶飄零星小雨；桃園以南為晴時多雲、日夜溫差大的天氣。



吳德榮說，周五閃電外圍環流影響，迎風面東半部及高屏有局部雨，恆春半島及台東風雨皆很大，應特別注意，花蓮亦有較大降雨的機率；背風面西半部影響小，天氣大都多雲時晴、明顯回暖，唯大台北及台南地區偶有其外圍雲系帶來的短暫降雨。

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▲▼國家災害防救科技中心根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，製作颱風路徑圖，顯示暴風圈周五可能會擦到恆春半島。（圖／NCDR）

吳德榮提到，周六白天閃電颱風遠離，天氣漸緩、氣溫偏高，局部地區仍有短暫降雨的機率；周六至下周三菲律賓東西方海域持續有利熱帶擾動活動，致使台灣東方海面有較多水氣；周六傍晚起連5天受到另一波東北風的抬升，北台灣由溫暖轉變為連續濕涼的天氣，迎風面北部、東半部有雨，北部山區、東北部局部地區易有較大降雨，背風面仍然是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。

彭啟明今在臉書表示，過去兩天閃電颱風陷入鞍型場當中打轉滯留，今開始高壓增強西伸將快速往西行，不過高壓延伸的程度是颱風到巴士海峽時，是否較偏向台灣與否的關鍵，有時候北偏100公里就差很多；在秋季時副高的強度不像夏天，不是很好預測，「如果細心的朋友，應該可以看出過去這1、2天的變化，預計朝巴士海峽中線略偏北接近台灣路徑西行。」

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，氣象局預計上午8時半發布海上颱風警報，至於是否發布陸上警報，今還要再觀察；周五颱風距離台灣最近，影響最大，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▼最新歐洲模式系集模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

▼氣象局預估閃電颱風周五離台灣最近。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周五20時地面圖，降雨主要在迎風面的東半部及高屏地區，恆春半島及台東風雨皆大，花蓮亦有較大降雨的機率。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）