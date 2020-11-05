閃電增強變胖中「若持續北偏不排除陸警」　周五防豪大雨

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（5日）上午8時30分發布第20號颱風「閃電」海上颱風警報。氣象局預報中心課長林伯東表示，颱風將通過巴士海峽，有逐漸偏北趨勢，若偏北趨勢沒改變，也不排除發布陸上警報。

▲氣象局表示，閃電上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處。（圖／氣象局）

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林伯東說，閃電颱風暴風圈和強度將會逐漸擴大、增強，東半部會慢慢開始下雨，周五一整天颱風離台灣最近，尤其台東和恆春半島可能出現局部大雨或豪雨；目前台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部都有2到3米浪高，預計在颱風逐漸接近過程中，浪高會逐漸增強到4、5米，不是必要請不要前往海邊活動。

▼閃電颱風將增強、變胖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，颱風8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處，以每小時25轉19公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。

氣象局表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備；台灣東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

▼氣象局預估閃電颱風周五離台灣最近。（圖／氣象局）