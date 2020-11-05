閃電走超快今晚變天！暴風圈恐僅離陸地10公里　全台影響程度出爐

▲彭啟明說，閃電颱風目前位於台灣南端鵝鸞鼻的東南東方約670公里海面上。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（5日）表示，今下半天到晚間開始，閃電颱風的外圍環流將會逐步接近，東半部到東北部就會有些短暫雨勢，周五是這波影響最多的時間。他也分析颱風對各地的影響。

彭啟明在臉書說，閃電颱風這兩天在一個鞍型場的環境當中滯留，目前位於台灣南端鵝鸞鼻的東南東方約670公里海面上，目前由於副熱帶高壓顯著增強西伸，也帶動颱風以每小時17公里速度往西前進。

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彭啟明指出，預計周五上半天颱風就會到台灣南方海面，中心可能接近於台灣和菲律賓間的巴士海峽中線，也不排除高壓強度不夠或受到地形等因素，稍偏北一些；是否到台灣南端後稍偏西北轉折，暴風圈是否會碰觸陸地仍待觀察，可能僅有幾十公里的距離。

▲▼根據最新歐美模式模擬，顯示閃電路徑有北偏趨勢。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，閃電颱風強度和過去幾天相比略微增強，中心最大風速達每秒25公尺，7級風暴風半徑達80公里，不算是一個大颱風；預期走得很快，周五通過台灣南端的巴士海峽，周六就會遠離；由於周日開始東北風增強，冷空氣南下，會較不利於颱風的發展，周六、周日期間會顯著減弱，將會往南海方向，台灣西南方逐漸消散減弱。

彭啟明說，今白天台灣各地的天氣並沒有太大的變化，不過下半天到晚上開始，閃電颱風的外圍環流將會逐步接近，東半部到東北部就會有些短暫雨勢；周五是這波影響最多的時間，預計恆春半島到台東、花蓮都會有局部大雨或較大雨勢，北部及南部也有短暫陣雨，中部影響較小。

彭啟明指出，周六颱風遠離也減弱，外圍環流影響減小，東半部及南部仍偶有短暫陣雨；而周六深夜到周日開始，北方有波冷鋒南下，配合上東北風，北部、東北部到東半部降雨將會增多，尤其迎風面的北海岸到宜蘭、花蓮會有顯著降雨，新竹、桃園以北也會陰沉偶陣雨，也會感受到明顯涼意。

▼氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

▼氣象局預估閃電颱風周五離台灣最近。（圖／氣象局）

彭啟明分析，閃電颱風這次並沒有遇到顯著的東北風剛好南下，並沒有發生共伴效應引發的較大雨勢，屬於颱風環流所帶來的降雨，預估雨勢並不會太多，離解決旱象還有一段距離；不過，要留意是這幾天反而溫度略升一些，主要是閃電颱風帶來東南偏東風，西半部將會是背風面，溫度反而略升，有時甚至很晴朗，要到周六晚間、周日才會再度轉涼。

彭啟明提醒，近期菲律賓東方海面上，大氣環流條件還是非常有利於低壓擾動發展的機會，不排除還有颱風再度發展，歷史統計上11月有2、3個，12月有1、2個生成，都是正常平均值內。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周五颱風距離台灣最近，影響最大，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。