快訊／閃電發海警了！鄭明典：颱風會更靠近台灣　警戒區曝光

▲鄭明典說，高解析度模式反應閃電在接近台灣地形時，颱風會往地形方向偏移一點點。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（5日）上午8時30分發布第20號颱風「閃電」海上颱風警報。氣象局長鄭明典提醒，颱風會更靠近台灣。

氣象局觀測，颱風8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處，以每小時25轉19公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。

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▼氣象局表示，閃電上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處。（圖／氣象局）

氣象局表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備；台灣東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，是否發布陸上颱風警報，今還要再觀察；周五颱風距離台灣最近，影響最大，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

鄭明典在臉書說，高解析度模式反應，在接近台灣地形時，颱風會往地形方向偏移一點點，就是會更靠近台灣。至於有網友詢問，水庫集水區是否可能下雨？鄭回應，預期翡翠水庫很多，其他水庫一些些。

▲▼氣象局預估閃電颱風周五離台灣最近。（圖／氣象局）