閃電颱風「全台風雨攻略」出爐　恐再北偏撲台灣不排除發陸警

▲閃電颱風海警發布，若路徑持續北偏，不排除發陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風持續逼近，氣象局今（5）日上午發布海警，未來路徑仍有逐漸偏北靠近台灣趨勢，因此也不排除將發布陸警。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」統整製作全台風雨攻略，離颱風最近的恆春半島，預計會是這次風雨最明顯的地方，周五一整天都會有間歇式大風大雨。

氣象局指出，閃電颱風明天一整天最接近台灣，並通過台灣南端的巴士海峽，但其強度及暴風圈還有增強擴大趨勢，另外，在颱風通過巴士海峽後，仍有逐漸偏北趨勢，氣象局不排除發布陸警。

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不過，氣象預報員官欣平補充，閃電颱風開始接上導引氣流，路徑上確定很多，但由於位置距離台灣很近，暴風圈範圍有一點靠近陸地，若行徑過程中稍微有一點微小偏移，就有發陸警機率，不過即便發布也可能很快就解除。大致上，隨著颱風逐漸靠近，東半部開始會有下雨現象，不管發陸警與否，明天影響最大區域都為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨。

▲周五一整天，閃電颱風離台灣最近，台東、恆春半島可能有局部性大雨、豪雨發生。（圖／中央氣象局）

台灣颱風論壇表示，閃電颱風漸漸結束滯留，接上高壓導引，將一路往西通過巴士海峽。預計周五離台灣最近，周六凌晨起迅速遠離。

但是，即便往西走巴士海峽成定局，颱風中心會離恆春半島多近？目前仍待觀察，若颱風路徑較為接近陸地，東部、恆春風雨將更大、更明顯，甚至不排除暴風圈有機會接觸陸地。

強度部分，颱風結構總算有所重整，緩慢增強，預計進到巴士海峽前還會增強，估計最近台時，以「輕颱上限」機率最高，而且有小機率增強為中颱。

▲閃電颱風全台風雨攻略。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

各地影響評估部分，離颱風最近的恆春半島，預計會是這次風雨最明顯的地方，周五一整天，都會有間歇式大風大雨。

位於颱風迎風面的花蓮、台東，主要受外圍環流影響，間歇陣雨為主，但如果颱風路徑較為接近陸地，風雨也可能會再更強。離颱風最遠的北北基，周五要注意強烈偏東風，而且可能有間歇雨勢。

至於，竹苗、中南部地區，位於背風面，幾乎無感，頂多沿海有強陣風；僅南高屏周五晚間可能有零星陣雨，也因此，水庫很難補得到水。

台灣颱風論壇特別提醒，周六晚上至周日整天，雖然閃電颱風遠離，但颱風帶上來的水氣，將會遭遇新一波東北風增強，宜蘭、北花蓮（蘇花公路段），要注意較大雨勢。