閃電甩「大雨彈」貼著台灣加速衝！最快5:30發海警　降雨熱區出爐

▲閃電颱風持續增強，距台最近時將達輕颱上限。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員葉致均表示，5日東北季風減弱、水氣減少，各地天氣穩定，主要降雨集中在基隆北海岸、大台北東側及宜蘭為主，雨勢會逐漸減少，溫度略微回升。至於20號颱風「閃電」（Atsani）在滯留打轉後，往西移動往巴士海峽前進，6日最接近台灣，屆時北東降雨再度增加，其中台東、恆春半島不排除有局部大雨發生機率。

氣象局預報，5日隨著東北季風減弱，各地氣溫稍回升，低溫大致19至22度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能更低，預測高溫在桃園以北及宜花可回升到26度，其他地區約28至30度，各地日夜溫差較大，水氣減少，僅基隆北海岸、大臺北東側及宜蘭地區有零星降雨，其他地區則維持多雲到晴。

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▲閃電颱風加速往西衝，不排除將為台灣帶來局部大雨。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局預估，閃電颱風6日上午6時起至晚間8時這段時間最接近台灣，最快5日清晨5時30分將發布海上颱風警報，其中未來120小時7級暴風圈侵襲率，恆春上升至39%，蘭嶼也有31%，高雄26%，屏東23%，嘉義以北皆低於10%。葉致均指出，目前閃電還在緩慢增強，最接近台灣時可能達到輕颱上限，預估未來進入南海後，大氣環境不利發展，有減弱的跡象。

預計6 日受閃電颱風或其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生機率，北部、東北部、東部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲；降雨情形仍要視颱風的位置及強度而定。

根據氣象局觀測，第20號輕度颱風閃電4日晚上8時中心位於鵝鑾鼻東南東方850公里海面上，晚起逐漸移動，以時速19轉22公里速度向西進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級暴風半徑80公里。