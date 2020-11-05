閃電08：30發海警！各地暴風圈侵襲機率曝　今晨14.8度周五雨最劇

▲氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

海警來了！中央氣象局預報員林定宜今天（5日）表示，氣象局預計上午8時半發布輕度颱風閃電海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，今還要再觀察，周五颱風距離台灣最近，影響最大。而暴風圈侵襲最新機率也出爐。

氣象局發布「長浪即時訊息」，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳持續觀測到浪高2米左右的長浪，請注意。

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氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的14.8度。林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風稍減弱，溫度略回升，各地清晨低溫約19至22度，沿海、空曠地區稍微更低一些；桃園以北及宜花白天高溫可回升到26、27度，其他地區約28至30度，日夜溫差比4日較大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，今僅基隆北海岸、大台北東側及宜蘭地區有零星雨，其他地區則維持多雲到晴；周五颱風外圍影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向西進行。林定宜分析，它將朝巴士海峽前進，氣象局預計8時半發布海警，至於是否發陸警，今還要再觀察；周五颱風最接近台灣，屆時也是它強度最強時。

▲▼氣象局預估閃電颱風周五離台灣最近。（圖／氣象局）

▼各地區暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

根據氣象局最新資料，各地未來120小時內受閃電颱風7級風暴圈的侵襲機率，以恆春44%最高，其次為蘭嶼38%、高雄市28%、屏東縣26%、台南市21%、台東縣18%、綠島17%、澎湖縣12%、嘉義縣10%、嘉義市9%。

林定宜提醒，今、周五基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

林定宜表示，周六颱風遠離，另一波東北風影響，北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲；周日東北風再增強，下周一至下周三東北風影響，迎風面北部、東半部有短暫雨，各地低溫約19至21度。

▼國家災害防救科技中心製圖提醒閃電颱風動態。（點圖可放大／NCDR）

▼各國模式最新模擬路徑圖。（點圖可放大／typhoon2000）

▼各國氣象單位最新預報。（點圖可放大／typhoon2000）