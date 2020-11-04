北捷痴漢見金髮正妹囂張襲胸　下車一路跟...她含淚喊：Go away

▲一名美國正妹來台擔任英文老師，不料在捷運上遭陳男襲胸，陳男表示想做朋友。（圖／取自librestock）

記者黃宥寧／台北報導

一名擁有金髮碧眼的美國籍正妹來台擔任老師教英文，不料卻在北捷遇到色狼襲胸，而且這名色狼自稱自己是某科技大廠前工程師，不但在車廂內觸碰她，甚至下了車還跟蹤她，讓美籍正妹大喊：go away，將他嚇跑。美籍正妹也報警提告，但他辯稱是不小心碰到身體，台北地檢署依性騷擾罪起訴這名陳姓男子。

今年3月，這名身材挑高面容姣好的美籍正妹從台北捷運大安森林公園站上車，一上車陳男眼光馬上被她深深吸引住，空蕩車廂大家幾乎都是一個人坐一個位置，他卻在車廂走來晃去，直接一屁股坐在美籍正妹右手邊位置。

當列車到達中正紀念堂站時，正妹起身想下車，陳男竟趁她毫無防備，突然起身快速用手掌碰觸了正妹胸部。正妹嚇壞，但不敢聲張只好趕緊離開車廂。

經檢警調查發現，陳男襲胸後也跟著下車，但是又快速走進隔壁車廂；當正妹辦完事重新再一次搭上捷運，沒想到這名陳姓男子又在同一個車廂，只是他這次是躲起來偷偷跟蹤。直到正妹到雙連站下車出站，陳男竟再次出現在她面前，她發現自己被偷跟立即大喊：Go away！也報警處理。

陳男庭訊時自稱在某科技大廠當工程師，現在為某家公司的稽查員，他表示只是想跟這名正妹當個朋友，否認有觸摸胸部，但承認自己確實有跟蹤。

檢方調閱捷運站和車廂內監視器畫面後，發現陳男確實有故意坐到正妹旁，也有拍到陳男確實有在正妹起身下車跟著站起來，甚至故意將身體靠向正妹，但監視器畫面並無拍到他有碰到胸部；但檢察官考量正妹對於陳男確實有觸摸胸部相當肯定，因此依性騷擾防治法將他起訴。

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