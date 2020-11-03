機車冒出一隻熊寶寶...正妹瞥見怪男「鬼祟看著我」　放大絕嚇跑他！

▲台中一名正妹po文，呼籲大家遇上奇怪事情，別開心先拍照報警。（圖／翻攝Dcard）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名趕著要去聽演唱會的正妹，要騎機車時意外發現座位上多了隻可愛的熊布偶，正妹相當冷靜，又看到有男人鬼鬼崇祟的看她，直覺有異，於是邊往男子走，邊開擴音報警，男子嚇得馬上把熊抱走，還央求不要報警，她把全程po上網，呼籲大家一遇上類似事件，記得先拍照報警。

1名正妹日前在元保宮附近的超商取完票，騎機車趕著要去聽演唱會時，竟在座位上看到這隻熊，覺得很傻眼，還好自己是個電視兒童，對這種奇怪的新聞都有特別注意，馬上拍照、報警，就在邊打、內心邊狂罵髒話時，發覺一個很像遊民的男子在超商內隔著玻璃鬼祟的看著她。

她故意走到他旁邊，開著擴音跟警察要報案時，男子馬上說那東西是他的，並且趕緊把熊拿走，還一再道歉，央求原諒他，她因為要趕著聽演唱會，就騎車離去，沒有報警；後來她把過程po上網，呼籲大家什麼奇怪的事情都有，不管什麼東西放在車上，都要記得拍照報警自保。

台中警方表示，並未接獲報案，不過，即使是po文者拿走而涉嫌侵占，但也無法證明熊布偶是該男子的，建議民眾對於千奇百怪的詐騙手法，民眾先拍照作為日後報警證據。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來