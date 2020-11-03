未滿月兒猝死...新手媽崩潰「包塑膠袋丟垃圾間」　瞞1年多曝光

▲高雄新手媽媽見未滿月兒猝死，竟將屍體當垃圾裝到塑膠袋當垃圾丟棄，因犯遺棄屍體罪起公訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄市一名林姓新手媽媽，因照顧孩子太疲倦睡著，沒注意未滿月的兒子因溢奶噎住呼吸道，導致嬰兒來不及搶救窒息死亡。林女一時崩潰不知道怎麼辦，竟將嬰兒屍體丟進大樓垃圾間。林女為掩飾兒子身亡，竟拿友人女兒照片假借兒子健保卡遺失為由申請補發；直到一年多後衛生局發現男嬰一直沒施打預防針，通報社會局，林女才坦承男嬰已死亡，並依遺棄屍體罪判6個月；以及公務員登載不實罪3個月。

林女供稱，2016年6月20日在高雄長庚醫院生下1名男嬰，初為人母的喜悅讓她親力親為顧孩子，但卻也因此累壞。男嬰出生不到1個月時，某天她餵完奶將男嬰放回床上，她自己因為剛生產完加上顧孩子太累，不小心睡著了，醒過來時卻發現小孩疑似溢奶嗆到窒息，已經失去呼吸心跳。她害怕被人發現兒子身亡，竟將兒子用塑膠袋包裹，再將塑膠袋丟到大樓垃圾間。

不僅遺棄屍體，林女明知道兒子健保卡並沒有不見，為了避免被人發現兒子已身亡，竟基於使公務員登載不實的犯意，持不知情的友人女兒照片，前往衛生福利部中央健康保險署高屏業務組聯合服務中心，向該機關承辦公務員以身亡兒子健保卡遺失為由，申請補發，導致該承辦公務員於形式審查後，將此健保卡遺失及友人女兒照片等不實事項，登載到職務上掌管的「晶片健保卡製卡紀錄」內。

但是1年多後衛生局發現男嬰都沒有去注射疫苗，並且通報社會局人員前往查訪，林女一開始還藉故推拖，並拿朋友的小孩照片補辦健保卡，以為這樣可以瞞騙大家，最後還是被拆穿，遭社會局移送法辦。

法官考量林女於審理時坦承犯行，態度尚可，依遺棄屍體罪，處有期徒刑6個月；又犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑3個月，將偽造全民健康保險卡沒收。

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