真香！校園到處都正妹　網爆推「這間大學」：馬路直接變紅毯

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學提供）

記者曾筠淇／綜合報導

幾乎人人都愛欣賞美的事物，如果學校滿是正妹，想必天天心情愉悅、才剛下課又想衝回教室上課。一名網友先前就發文丟出討論，很多大學都以「美女」著稱，如果要比哪間學校正妹多，「女孩兒第一個想到的是哪幾間呢？」貼文一出，立刻引發熱議，而被最多人點名的則是「輔仁大學」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「說到滿是正妹的大學會想到哪間」為題丟出討論，對他來說，輔仁、淡江、東吳和銘傳等老牌大學因為女生多，美人兒自然也跟著多；除了上述大學外，112（台大）、119（政大）的女生也常被拿來討論，「女孩兒第一個想到的是哪幾間呢？」

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▲原PO好奇，哪間學校的正妹多？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「文化、政大、東吳」、「當然是實踐啊」、「一定是政大啦，女生多又有氣質」、「輔仁、世新、東吳、東海、政大，台大、台師大看科系」、「交大認真正妹還不少」、「政大讀書的氣質很好，書卷味還是有差」、「我大淡大，完美無瑕」、「政大美的氣質都不錯」、「文化、輔仁、世新，我心中前三名」。

其中，被最多人點名的就是輔仁大學，「輔大讓我有一種就算是普妹背影都超像美女的感覺」、「輔大，我朋友超正」、「輔大，特別是外語學院」、「這我只推輔大」、「我輔大，真的都正妹」、「要是給我機會，一定去讀輔大」、「輔大真的扯，7-11前紅綠燈跟紅毯一樣」。

▲輔大有許多正妹校友，蔡依林就是其中之一。（圖／記者張一中攝）

據悉，輔仁大學的正妹校友真的很多，像是蔡依林、周采詩、李佳穎、方志友、大元、宋芸樺等，不只人長得漂亮，且也都憑藉著個人才華，在演藝圈發光發熱。