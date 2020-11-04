川普、拜登決戰搖擺州　江啟臣：國民黨爭取美國跨黨派支持

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選已經進入開票階段，現任總統川普（Donald Trump）和競爭對手拜登（Joe Biden）仍在搖擺州拉鋸中，戰情膠著。國民黨主席江啟臣4日在中常會上表示，中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係。

江啟臣表示，美國正在進行四年一度的總統大選；每個州都已完成投票，進入開票階段，他相信全國人民、在座的同志、包括我本人在內，都非常關注此次美國大選，因為無論將來誰入主白宮、誰會掌握國會參、眾兩院，與中華民國、東亞及全球事務都息息相關。因此，他已請國際事務部時時刻刻掌握最新的選舉動態，並即時回報。

江啟臣指出，中華民國曾是美國在世界大戰中的盟邦，現在雖然與美國已經沒有邦交數10年，他相信在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，雙方對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過；無論是何黨勝選，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係，因為這些關係將對台灣的發展和未來，產生重要的影響。

「中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的」，江啟臣重申，朝野各政黨有責任呼籲美方落實國會近年來通過的多項友台法案、促進雙方實質利益，並與美方洽簽租稅協議，以此減輕國人在美就學、工作的租稅負擔，更要積極與美方討論實質推動互利互惠的自由貿易協定與投資協定，讓 Made in Taiwan 的商品和品牌與國內廠商更具國際競爭力。