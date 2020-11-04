搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

記者葉睿涵／綜合報導

川普大選日接受《福斯與朋友》（Fox & Friends）採訪時預測，他將打敗拜登成為總統，而且得票率將比2016年對戰希拉蕊（Hillary Clinton）時來得更高。另外，川普也針對此前有關「只要在搖擺州領先，就會自行宣布當選」的報導進行反駁，表示自己「沒有理由耍花招」。

▲川普對選情有信心，認為自己本屆贏得的選票將比上屆大選的306張來得更多。（圖／路透）

綜合外媒報導，川普告訴主持人杜斯（Steve Doocy），他在上屆大選中得到306票，而自己將在本屆大選中獲得更多票數，尤其是對贏得德州、佛州、亞利桑那、賓州、北卡州等關鍵搖擺州非常有信心，「在這些州的造勢活動中，人群都是前所未有的，而我的這些支持者將化為選票，並讓我贏得選舉」。

President Donald Trump predicted that he will outperform his 2016 Electoral College victory, cruising to a second term in the White House with more than 306 electoral voteshttps://t.co/kplbbUsaOW — POLITICO (@politico) November 3, 2020

川普在採訪中提到的5個州都在2016年的選舉中幫助他獲得了勝利。上屆大選中川普一共獲得304張選舉人票，有2名共和黨選舉人投了抗議票。

由於新冠肺炎大流行的影響，今年的提前投票率已創下空前記錄，不過提前投票需要更多的審核程序，因此美國在選舉日當晚可能來不及產生最終投票結果。感到失望的川普在採訪中再次強調，美國人應該在選舉日就得知結果。

▲川普表示，自己「只會在勝利的時候」才會宣佈當選。（圖／路透）

此前有報導稱，若初步結果顯示川普在搖擺州領先，那就算郵寄選票尚未點清，他也會「自行宣布當選」。不過，川普在採訪中反駁了這項說法並表示，他「只會在勝利的時候」才宣佈自己當選，因為「他沒有理由耍花招」。

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