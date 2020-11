搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

記者葉睿涵/綜合報導

川普大選日接受《福斯與朋友》(Fox & Friends)採訪時預測,他將打敗拜登成為總統,而且得票率將比2016年對戰希拉蕊(Hillary Clinton)時來得更高。另外,川普也針對此前有關「只要在搖擺州領先,就會自行宣布當選」的報導進行反駁,表示自己「沒有理由耍花招」。

▲川普對選情有信心,認為自己本屆贏得的選票將比上屆大選的306張來得更多。(圖/路透)

綜合外媒報導,川普告訴主持人杜斯(Steve Doocy),他在上屆大選中得到306票,而自己將在本屆大選中獲得更多票數,尤其是對贏得德州、佛州、亞利桑那、賓州、北卡州等關鍵搖擺州非常有信心,「在這些州的造勢活動中,人群都是前所未有的,而我的這些支持者將化為選票,並讓我贏得選舉」。

President Donald Trump predicted that he will outperform his 2016 Electoral College victory, cruising to a second term in the White House with more than 306 electoral voteshttps://t.co/kplbbUsaOW