王鴻薇爆：北市雙層觀光巴士半年營收329萬　靠送票維持載客數　





▲台北市長柯文哲7月與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、觀傳局長劉奕霆搭乘觀光巴士在總統府前合影。（資料圖／北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，台北市觀光產業一片低迷，近期的報復性旅遊也完全沒有報復到台北市，連帶的觀光雙層巴士也受到嚴重打擊。台北市議員王鴻薇3日指出，雙層巴士從今年2月起受到影響，搭乘人數一度比去年少了96%，之後觀傳局靠著一系列的行銷補助，票幾乎都是用免費送的，載客數才勉強提升，但營收與去年同期相比仍僅剩4成。

王鴻薇3日於台北市議會教育部門質詢時提及，觀傳局針對觀光雙層巴士，從4月起到現在進行了一系列的行銷宣傳，總共四筆補助，費用從12萬元到365萬元都有，幾個月來總共已經花了617萬元，不過花了這麼多錢，也救不了雙層巴士。

王鴻薇指出，雙層巴士從4月到9月的營收，加起來竟只有329萬元，等於觀傳局花了營收的兩倍在行銷，效果明顯不彰，「錢都白砸了！」

王鴻薇表示，台北市觀光一片慘，政府確實需要出手幫忙，但雙層巴士不該這樣一味的砸錢送票，搭乘人次看似有提升，但營收卻是直直落，與其這樣讓雙層巴士繼續花錢、繼續虧錢，還不如讓它暫停營運，既省錢又減碳。

不過，觀傳局表示，上述搭乘人數跟收益，都少了推動團客送客方案的數字；因應疫情造成的觀光衝擊，已在6月提出應對措施，並於今年7月中推動「台北go了沒」安心旅遊方案，另也於7月15日起與台北市旅行商業同業公會合作推動送團客免費搭乘雙層巴士，於8月底已帶動超過2萬名遊客搭乘雙層巴士（出車455車次）、帶給雙層巴士收益超過360萬元，後續也將持續透過相關行銷方案協助拓展雙層巴士客群。

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