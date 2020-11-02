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北市幽靈人口「1個地址塞8人」超過4萬戶　前五名曝光大安區最多

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲北市同一門牌設籍8人以上的地址達4萬1162個。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2日首度公布虛報遷徙「幽靈人口」概況，發現同一門牌設籍8人以上的地址，居然高達4萬1162個，使台北市議員質疑，這對未來選舉、學區入學都有影響，要求北市府訂定清查辦法。

台北市民政局2日赴北市議會，針對「虛報遷徙人口樣態與因應作為」進行專案報告。民政局指出，北市總人口數約265萬，近年進行民眾虛設戶籍等相關調查，發現常見虛報遷徒包括學區、選舉、節稅與社會福利等，北市同一門牌地址設籍8人以上的地址，總共有4萬1162個，以大安區最多，其他依序為士林區、內湖區、北投區、文山區

民政局長藍世聰表示，目前只要有同一門牌地址設籍達8人或8人以上，戶政事務所就會通知警方到府查訪，如碰上民眾不在、無法實訪等，則會再進行訪視，若仍未訪視成功，則會發文要求當事人說明，若確認虛報可依法懲處3000至9000元罰款，並強制遷離。

台北市議員李慶元提及，內湖區五分里414個地址就有3000多人，實在太離譜。對此，藍世聰回應，由於五分里鄰近新北市汐止區，使家長遷籍讓孩子入學。

台北市議員王浩也說，多數民眾虛設戶口，主要還是因為學區考量，家長為了讓小孩能讀到較好的學區，所以選擇遷戶口，若教育局以戶籍來區分學區，就會導致這種狀況發生，要求民政局訂定清查辦法。

民政局戶籍行政科長張貴華表示，此次是台北市首度進行相關調查，因需要人工統計，系統尚無法做到，目前推估多數人有「多人一戶籍」現象是學區考量，但也可能是為了選舉投票，未來會與警方、教育局、主計處等各機關進行普查，擬定清查流程。

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