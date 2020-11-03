被控「慣老闆」！林穎孟神隱半天終於現身　3點聲明回擊：指控非事實

▲林穎孟。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

外型甜美的台北市議員林穎孟，打著性平、勞權等議題踏入政壇，然而3日卻被週刊爆料，違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至挪用助理的勞健保費20多萬元周轉。林穎孟被爆料後，臉書粉絲專頁遭到網友洗版批「慣老闆」，終於在3日晚間發聲回應。

《鏡週刊》3日報導指出，林穎孟涉嫌挪用公款、詐領助理費，還要求女助理請生理假附憑證。而林穎孟也向週刊澄清，挪用助理勞健保部分，是她調查助理溢繳、短繳的疏失需要時間，才會說「資金周轉」，生理假部分則是她事後查證後，確定不用附證，最後以不扣薪、免憑證等納入辦公室規範。

而關於安排當時在美國、不在台灣的男友葉曜彰掛名當助理，被懷疑是為詐領補助款部分，林穎孟回應週刊，這並無不法，對方確實有協助她處理外面的事情，都有在做事情，絕無詐領，現在驚覺有助理為了政治目的故意設計她。

針對被爆是「假面甜心」，林穎孟3日上午僅簡短回應，「作為新人起步困難，整個辦公室工作繁重，雖然資源很少，但我在議會大會和委員會都認真出席參與討論，其他時間也努力跑行程，每天都把工作完成。過去我經常在外面跑行程，較少管辦公室助理的運作方式，目前正在和助理調整比較好的工作模式，雙方都很用心解決問題。希望有心人士不要見縫插針，我不會隨之起舞。」隨即不論媒體再怎麼詢問要不要出來澄清，都未再給予任何回應。

林穎孟神隱半天後，終於在3日晚間於臉書上提到，該報導與指控並非事實，並且提出3點聲明。

林穎孟表示，第一，關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理，未有未給付而中斷勞健保之情事。第二，關於團隊的生理假規範，是「不需憑證、給全薪」，也優於法令，員工從未因申請生理假而被要求提出憑證。

林穎孟稱，第三，所有助理各自有分工，包含文宣、質詢稿、選民服務、跑行程、跑地方組織等等，都有相關工作紀錄。已離職的葉姓執行長在選舉期間即擔任選舉幹事，替她處理大大小小的選務，選後則繼續負責組織工作、經營國內外台灣鄉親社團並受理陳情案，絕無詐領助理費情事。

林穎孟強調，這幾年來因努力跑會議與地方行程忙碌，未多注意辦公室內務，正在調整工作流程中。而目前送入勞動局的勞資調解主題為「議會助理加班費及契約性質」，這本來就是議會存在已久的議題，也有按照程序參與，期盼事情會有好的結果，並感謝團隊成員這幾年的參與。

最後，林穎孟稱，她至今未讓團隊內部的情況影響到在議會所有工作，質詢也沒有缺席過，地方行程更全力參與，「感謝大家的關心！我會繼續努力做好議員的責任與工作，繼續認真每一天，多謝各位！」

針對網友詢問，「如果之前都可以依規請生理假，怎麼會慘遭錄音呢？」林穎孟親自回覆「我非常肯定，員工從未因生理假而被要求憑證。」另外也有人質疑，「如果大家講的都不是事實，會有這麼多人出來指控嗎？這張規定應該是剛出爐的而已吧！」林穎孟僅說「非也。」

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