北市抓到首宗網拍「笑氣」　旋轉Carousell違法最高恐被罰30萬元

▲環保局今早啟動聯合稽查，查獲網路平台旋轉拍賣有違法販售笑氣情事。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

環保署10月30日將「笑氣」一氧化二氮列為第1個列管關注化學物質，並禁止在網購平台交易。台北市環保局3日表示，2日晚上接獲通報，網路平台「旋轉拍賣」違法販售笑氣，因此3日上午啟動聯合稽查行動，前往旋轉拍賣公司現場約談業者，當場查獲刊登拍賣笑氣的網頁，將依法裁罰業者新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

台北市環保局指出，環保署10月30日正式公告笑氣為第一個列管關注化學物質，除要求製造、輸入、販賣、使用及貯存業者應取得核可、申報運作資料外，同時禁止於網購平台交易。

環保局表示，但旋轉拍賣公司屬網路平台業者，其網頁未妥善管理，提供會員違法刊登販售笑氣資訊，明顯違法；事後旋轉拍賣公司負責人雖宣稱對新規定不熟，仍須依法裁處，該公司已立即下架笑氣販售網頁。該網路平台會員賣家則只需有e-mail即可註冊刊登販售資訊，後續將追查賣家是否有違法情事。

環保局補充，根據毒性及關注化學物質管理法，網路平台業者若有行銷販售笑氣的情形，可依違反毒管法第28條第2項、同法第60條裁處6萬元至30萬元罰鍰，若有累犯情況，可按次加重處罰；網路賣家則不論無照販售或有照販售給無核可買家，均可依違反毒管法第28條第1項，同法第61條第6款裁處3萬元至30萬元罰鍰。

環保局呼籲，笑氣具輕微麻醉作用，能刺激人的神經產生興奮作用，近年來有多起民眾因吸食笑氣造成癱瘓甚至死亡等憾事；笑氣現公告列管，除未依規定持有、販售笑氣者，可依法開罰外，若致人於死或危害人體健康最高更可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高新台幣1000萬元，民眾切勿以身試法。

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